São João 2024 'Recife Junino': capital pernambucana se despede de festa com muito forró e grande público No encerramento do São João do Recife, o público lotou os polos principais da festa e curtiu o restinho do 'Recife Junino' até os últimos momentos

Neste domingo (30), o Recife se despediu oficialmente dos festejos juninos. O encerramento do Recife Junino, programação oficial da Prefeitura do Recife, contou com 26 atrações, como Ciranda Imperial, Alceu Valença, Tio Bruninho, Doutores da Alegria, Forró na Caixa e Mestre Ambrósio. Eles foram distribuídas em três polos: Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro.



No Polo Rio Branco, no bairro do Recife, a programação começou por volta das 12h com o cortejo do Trio Forró Cheiroso. A festa contou ainda com apresentações da Quadrilha Junina Matutada, da Cia de Dança Perna de Palco, Zé Tamanquinho e Lucas dos Prazeres, Doutores da Alegria, Lais Senna, Madu e Jorge Lui.

Último dia de São João do Recife

As amigas de longa data, Laura Maria, de 77 anos, e Leusa Pereira, 66, aproveitaram o último dia de festa para se encontrar e curtir o São João do Recife.

"Nós ainda não havíamos tido tempo de nos encontrar e curtir o São João esse ano. Hoje, surgiu uma brechinha e Leusa conseguiu que alguém ficasse cuidando da mãe dela, que é acamada, e aí hoje viemos aproveitar a festa, estávamos muito ansiosas e animadas", contou Laura.

A vendedora Bruna Kaline também aproveitou a folga no trabalho para curtir o restinho do Recife Junino e trazer as crianças da família para brincar e assistir a apresentação do Doutores da Alegria.

“Trabalhei todos os dias do São João e ainda não havia conseguido dançar um forró, nem trazer as crianças para brincar. Como ganhei folga hoje, aproveitei e foi ótimo", afirmou a vendedora.

O coordenador do Doutores da Alegria, Arilson Lopes, agradeceu o carinho do público e a oportunidade de levas para as crianças, fora dos hospitais, o espetáculo Presepada de São João.

“A gente fez um ciclo junino super bonito, com o nosso cortejo e a Presepada de São João para os cinco hospitais públicos que atendemos no Recife. Para nós, é muito gratificante podermos trazer esse cortejo para fora dos hospitais, participando do São João da Prefeitura do Recife, tanto no Parque das Graças como na Avenida Rio Branco. Ver as famílias brincando, se divertindo, dançando, rindo e sendo felizes. Tenho certeza que os Doutores da Alegria fizeram essa festa ficar ainda mais maravilhosa”, disse o coordenador.

Até o último minuto

Já no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, polo tradicional do São João do Recife, a programação começou por volta das 15h, com o arrasta-pezinho de cinco atrações, como Tio Bruninho e A Bandinha; e Matheus e Catilinda e Banda, no Pavilhão das Quadrilhas. Na Sala de Reboco e no palco principal, os shows começam a partir das 18h e arrastaram casais para dançar o último forró da edição 2024 do Recife Junino.

No embalo dos grandes sucessos do aniversariante, Alceu Valença, que completa 78 anos nesta segunda-feira (1º), o arraial do Sítio só acabou quando o domingo (30) virou segunda (1°).

Maria das Dores dos Santos, 61, veio do Rio de Janeiro com o marido Luiz Antônio, 72, e os sobrinhos para assistir ao show do cantor pernambucano. O casal chegou ao Sítio por volta das 15h e afirmou, em entrevista para a reportagem da Folha de Pernambuco, que só ia embora após o final do show do artista.

"Sou paraibana, mas moro no Rio de Janeiro desde criança. Meu marido é fã do Alceu Valença e ficou muito animado ao saber que ele era a atração de hoje. Só vamos sair daqui quando o show terminar", falou Maria.



No Pátio de São Pedro, no bairro de São José, o Cavalo Marinho Boi Pintado abriu a programação, às 16h. Das 17h às 22h, outras três atrações subiram no palco e animaram o público: Jader, Forró na Caixa e Mestre Ambrósio.

Ocupação do Recife antigo pode ser ampliada

Para o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello, a variedade e pluralidade dos polos é um formato que a Prefeitura do Recife emprega para poder espalhar a realização do ciclo por vários bairros e chegar mais próximo da população.

"A gente vê que algumas iniciativas se consolidaram como bem sucedidas no ciclo junino do Recife. Uma celebração que dura vinte dias, que vai desde o Santo Antônio até o São Pedro, com uma diversificação de atividades sempre muito prestigiadas pelo público em todos os polos. A Rio Branco, por exemplo, que foi uma novidade recente, cada vez mais demonstra esse acerto e cresce em termos de participação do público. Por conta desse sucesso, pode ser até que a gente venha a ampliar essa ocupação do Recife Antigo, porque ela já começa a se espalhar naturalmente, organicamente no entorno da Rio Branco", concluiu o secretário.

