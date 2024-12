A- A+

mundo Repressão a adolescentes na Rússia cresce com prisões políticas e perseguição do regime de Putin Pelo menos 35 menores foram acusados de crimes políticos no país nos últimos 15 anos, com 23 desses casos surgindo após a invasão da Ucrânia

Em uma manhã fria de novembro, Irina Turbina prepara malas recheadas com comida, produtos de higiene e livros para seu filho de 16 anos, Arseny. A viagem de dois dias até Moscou reflete uma rotina dolorosa: a cada duas semanas, ela se desloca para um centro de detenção onde vê o garoto, um dos prisioneiros políticos mais jovens da Rússia, condenado a uma sentença de cinco anos.

Arseny foi preso em 2023 após desabafar sobre sua decepção com o presidente Vladimir Putin e criticar a propaganda estatal em sua escola durante um programa matutino de TV, e de protestar em Livny, sua cidade natal, contra o líder russo. Ele então foi acusado pelo Kremlin de supostamente se envolver com a Legião da Liberdade da Rússia, um grupo paramilitar que luta contra o regime de Putin na Ucrânia. Embora tenha mantido contato com o grupo, ele nega que tenha se juntado a ele. Sua mãe acredita em sua inocência.





— A última vez que o abracei foi em 20 de junho, no dia em que o veredicto foi pronunciado — contou Turbina em uma entrevista por telefone à CNN. — Ele me abraçou, chorou, e então os guardas vieram imediatamente e o levaram embora.

Nas cartas que Arseny envia para a mãe, ele descreve os horrores da prisão: perda acentuada de peso, episódios de violência e um ambiente extremamente hostil.

"Por favor, peço-lhe que faça tudo o que puder para garantir que eu seja libertado”, implorou Arseny a ela em uma carta escrita antes de uma audiência de apelação no mês passado e compartilhada com a CNN. "Sonho com o dia em que serei libertado e poderei abraçá-la."

Terrorismo e traição

Arseny não é um caso isolado. Pelo menos 35 menores foram acusados de crimes políticos na Rússia nos últimos 15 anos, com 23 desses casos surgindo após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, conforme dados da OVD-Info, uma organização de monitoramento independente.

Sergei Davidis, diretor do Programa de Apoio a Prisioneiros Políticos do Memorial Human Rights Center, destaca a escalada da criminalização de jovens por expressarem oposição ao governo. Segundo ele, a Rússia possui leis que permitem julgar menores de 14 anos por crimes graves, como terrorismo e traição, o que tem sido utilizado para reprimir aqueles que se opõem ao regime de Putin.

Em 2023, outro caso de destaque foi o de Kevin Lick, um jovem de origem russo-alemã, preso aos 17 anos e condenado a quatro anos de prisão por traição ao Estado. Lick foi acusado de fotografar objetos militares com a intenção de passar as imagens à inteligência estrangeira, algo que ele nega.

Durante sua prisão, Lick enfrentou confinamento solitário e abusos físicos. Embora tenha sido libertado como parte de uma troca de prisioneiros entre a Rússia e países ocidentais, ele afirma que o sistema prisional russo deixou cicatrizes profundas.

Reunido com sua família na Alemanha, ele agora defende os direitos dos prisioneiros políticos ao lado de outros exilados. Para ele, há muitos jovens, como Arseny, que enfrentam a repressão no país por se oporem à guerra e ao regime de Putin.

— Eles não são apenas estatísticas — afirmou à CNN, enfatizando a importância de lutar pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos na Rússia.

Doutrinação desde a infância

Além de jovens como Arseny e Lick, o caso de Alexey Moskalev, um empresário russo, expõe a crueldade da repressão a famílias inteiras. Moskalev foi condenado a quase dois anos de prisão por "desacreditar o Exército russo", depois que sua filha de 12 anos, Masha, fez um desenho em que representava a bandeira russa e a ucraniana, respectivamente, com as inscrições “Não à guerra” e "Glória à Ucrânia" ao lado de uma mulher protegendo seu filho de mísseis disparados da Rússia.

A imagem chamou a atenção das autoridades escolares. Moskalev foi inicialmente multado e depois encarcerado por suas próprias publicações online críticas à guerra, enquanto Masha foi temporariamente colocada em um orfanato. Libertado em outubro, Moskalev saiu da prisão magro e vestindo um uniforme de prisão fino e desbotado. Imagens de vídeo o mostraram abraçando sua filha aos prantos.

Esses casos ilustram o crescente número de detenções por motivos políticos na Rússia, um reflexo de uma repressão sistemática que se intensificou desde a invasão da Ucrânia. Em 2023, cerca de 20.070 pessoas foram detidas por se opor ao regime de Putin, com 9.369 casos de “desacreditar o Exército” registrados, incluindo publicações em redes sociais e manifestações contra a guerra, disse Dmitry Anisimov, porta-voz da OVD-Info, à CNN.

Organizações de direitos humanos denunciam a violação dos direitos fundamentais das crianças, que são tratadas como inimigas do Estado, principalmente quando suas manifestações são vistas como uma ameaça ao governo. A OVD-Info e o Memorial documentam esses abusos, mas o Kremlin nega a existência de prisioneiros políticos, afirmando que todas as detenções são baseadas em violações legais.

Especialistas destacam que a repressão tem como objetivo moldar a juventude, tornando-a cúmplice do regime russo, e evitar qualquer forma de dissidência. Para Nina Khrushcheva, professora de assuntos internacionais da New School, em Nova York, e bisneta do ex-líder soviético Nikita Khrushchev, o governo tenta, desde a infância, garantir que as futuras gerações sigam a linha oficial e apoiem as políticas do Kremlin.

— Porque eles pensam que se fizerem uma lavagem cerebral da maneira correta desde pequenos, aos 16 anos eles dirão "sensacional, Putin é ótimo" — afirmou.

Apesar da repressão, muitos jovens continuam a se levantar contra o regime, desafiando as autoridades e os limites impostos à liberdade de pensamento.

— É melhor ir para a prisão do que ser uma máquina de matar na Ucrânia — concluiu Lick.

