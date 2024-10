Sesc Piedade promove atividades em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

A- A+

O Sesc Piedade, em parceria com a Faculdade Metropolitana, realiza uma série de atividades neste mês de outubro, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta terça-feira (1°).

Aberta ao público em geral, a programação começou nesta manhã, nas dependências da faculdade Metropolitana, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A abertura do evento vai até o meio-dia e conta com um aulão de alongamento, oficinas, massagem e outras atividades.

A partir das 10h, haverá oficinas de pilates, teatro, gastronomia, cerâmica, chás medicinais, dança do ventre e letramento digital para usar o aplicativo Meu INSS. Serviços como massoterapia, corte de cabelo e barba, limpeza de pele, aferição da pressão e da glicose também serão oferecidos.

O Sesc Piedade também irá promover encontros durante as quintas-feiras deste mês, às 15h. Haverá roda de conversa com a equipe da Delegacia da Pessoa Idosa do Recife, no dia 3; dinâmica em grupo com brincadeiras antigas, dia 10; apresentação do coral e desfile de moda (anos 50, 60 e 70), dia 17; apresentação teatral e sarau de poesias, dia 24.



Por fim, o evento será encerrado com roda de conversa e apresentação do bloco lírico "Com você no coração", dia 31.



"O Sesc já desenvolve cotidianamente ações direcionadas à pessoa idosa. Encontros, aulas de teatro, canto, atividades esportivas, passeios e excursões são alguns exemplos do que ofertamos. Neste Dia Internacional da Pessoa Idosa, intensificamos a programação, lembrando toda a sociedade sobre a importância dos temas relacionados a quem tem mais de 60 anos", afirmou presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco, Bernardo Peixoto

