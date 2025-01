Sisu 2025: inscrições abrem nesta sexta-feira; saiba como fazer

A- A+

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para universidades públicas do país, começaram nesta sexta-feira (17) e vão até o dia 21 de janeiro de 2025. Serão 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Como fazer a inscrição?

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado por meio do Login Único do Governo Federal, utilizando uma conta gov.br. Basta inserir seu CPF e senha.

Cada estudante precisará preencher o cadastro socioeconômico e escolher o curso, turno, local e instituição desejados. O resultado sairá dia 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

No ato da inscrição, não é necessária a apresentação de documentação.





Durante o período de inscrição, o candidato está autorizado a alterar suas opções de curso e de instituição sempre que considerar necessário. Será considerada válida para o processo seletivo a última inscrição confirmada pelo candidato.

Os candidatos que não forem aprovados de primeira poderão manifestar interesse para permanecer na lista de espera entre 26 e 31 de janeiro.

Opções de curso

No Sisu, o estudante deve se atentar a alguns pontos:

A 1ª opção deve ser mais desejada que a 2ª opção, pois, se tiver nota suficiente para a primeira, automaticamente será classificado nela.

A classificação na 2ª opção só pode ocorrer se a nota do candidato for insuficiente para a 1ª opção.

Vale lembrar, ainda, que a classificação em qualquer uma das opções impossibilita a participação nas listas de espera, mesmo que o estudante não faça a matrícula.

As informações sobre o Sisu são obtidas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também usa a plataforma gov.br.

Confira mais dicas para usar o Sisu

1. Pense no curso, na universidade e no campus

Como não tem uma segunda opção no meio do ano, o dever de casa é pensar o curso que se deseja fazer, as universidades que interessam e, dentro dessas instituições, se há algum campus que atraia mais, visto que há universidades com vários campi.

Nesse sentido, vale um alerta: mesmo que seja a mesma Universidade Federal ou Estadual, às vezes os campi estão em regiões completamente diferentes do estado.

2. Faça uma lista de opções

O estudante não deve pensar em apenas duas opções para seu futuro acadêmico. A recomendação é fazer uma lista com cerca de seis possibilidades. Quanto mais opções atenderem ao estudante, mais ele pode conseguir ser assertivo no sistema, caso o candidato se surpreenda com cortes mais altos.

3. Esteja aberto a mudar os planos

A maioria dos estudantes acaba não conseguindo ingressar na sua primeira opção, devido às altas notas de corte. Com a abertura do Sisu, precisam se candidatar a vagas da sua segunda ou terceira opção, que não deixam de ser o curso desejado.

