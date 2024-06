Soda cáustica: mulher atacada no PR recebe alta. "Queimava demais, parecia que estava pegando fogo"

A- A+

Atacada com soda cáustica enquanto caminhava, no dia 22 de maio, Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, recebeu alta do hospital no interior do Paraná nesse fim de semana. Ela chegou a ficar intubada em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Isabelly, que sofreu lesões graves dentro da boca e parte do peito, foi atingida quando uma mulher identificada como Débora Custódio jogou a solução em cima dela.



Débora confessou o crime e alegou ciúmes da vítima. Ela relatou à polícia que Isabelly teria se relacionado com um ex-namorado dela.

Em entrevista à RPC, afiliada da Globo, jovem disse se sentir aliviada com a recuperação em casa.

"Eu só senti a dor, porque atingiu meu olho. Queimava demais, parecia que estava pegando fogo. Eu só saí e pedi socorro. Cheguei no hospital e, depois do hospital, eu não lembro de mais nada. Estou me recuperando em casa, aos poucos, mas só de estar em casa, já é um alívio", disse Isabelly.

Segundo os médicos, o receio era de que a soda cáustica poderia ter afetado órgãos internos de Isabelly, o que não aconteceu.

"Muita gente perguntando se ficou alguma lesão. Gente, não vai ficar nenhuma lesão. Só a minha boca aqui machucou bastante, ó. Por dentro, ela queimou todinha. Queimou os seios também. Meu cabelo! Meu cabelo queimou tudo, ó. Ficou curtinho agora. Mas cabelo cresce, né? Mas, graças a Deus, eu tô bem. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que orou, todo mundo. Muito obrigada. Estou me recuperando em casa já", explicou.

Isabelly também pediu por justiça. "Não foi nenhum sustinho, não. Porque o sustinho não é desse jeito, gente. Sustinho não vai pra UTI, não, tá? Sustinho não fica entubado, tá? Então, eu peço a justiça, que a justiça seja feita."

"Hoje eu estou me tratando em casa, tomando antibiótico forte, sem poder estar no sol, me cuidando, né?! E então, assim, eu vejo que não foi só um susto, foi uma tentativa de homicídio mesmo", concluiu.

