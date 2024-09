A- A+

EDUCAÇÃO Transferência interna: rede estadual abre 22,3 mil vagas para estudantes que querem trocar de escola Cadastro é voltado para estudantes da rede estadual que desejam vagas nos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e 2º e 3º anos do ensino médio

Estudantes que desejam trocar de escola na rede estadual de ensino de Pernambuco têm até a próxima sexta-feira (6) para realizar a solicitação por meio do site www.siepe.pe.gov.br. A Secretaria de Educação e Esportes informa que há 22.296 vagas remanescentes no ano letivo de 2025 para esse processo.

O cadastro é voltado para estudantes da rede estadual que desejam vagas nos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e 2º e 3º anos do ensino médio.

As vagas estão assim distribuídas por regiões do Estado:

- 4.889 no Recife;

- 3.976 nos demais municípios da Região Metropolitana;

- 13.431 no Interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.



Já em relação às modalidades de ensino, há:



- 4.952 vagas para ensino fundamental anos finais;

- 12.566 vagas para ensino médio;

- 4.778 vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"Considerando que o processo de transferência é condicionado à existência de vagas na escola pretendida, na hipótese das vagas disponíveis já terem sido ocupadas, o estudante terá seu direito de permanência assegurado na escola em que já estuda", reforça a Secretaria de Educação e Esportes.

Transferência interna: como solicitar?

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, para solicitar a transferência, o estudante precisa possuir cadastro no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Para os estudantes menores de 18 anos, reforça a secretaria, é importante que o CPF do responsável cadastrado na escola seja o mesmo do responsável que fará a solicitação de transferência.

Os pais que estiverem em dúvida se já possuem ou não esse cadastro podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 286 0086.

Efetivação da matrícula

Ao final do processo de escolha da escola, será emitido um comprovante. Esse comprovante deve ser apresentado no ato da efetivação de matrícula, junto com os demais documentos de matrícula, diretamente na escola-destino, entre 6 e 17 de janeiro de 2025.

ETEs não estão inclusas

Vale salientar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas neste processo, pois o ingresso nessas unidades é feito mediante inscrição e processo seletivo.

