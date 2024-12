Trump escolhe Peter Navarro como conselheiro sênior para Comércio e Manufatura

A- A+

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu Peter Navarro como conselheiro sênior para Comércio e Manufatura em seu segundo mandato. Navarro é um ex-assessor do republicano, que cumpriu pena de prisão relacionada ao ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA.



Em comunicado, Trump afirmou que o cargo "aproveita a ampla gama de experiência de Peter na Casa Branca, ao mesmo tempo em que aproveita suas extensas habilidades de análise de políticas e mídia". "Estou feliz em anunciar que Peter Navarro, um homem tratado tão horrivelmente pelo Estado, será meu conselheiro", escreveu o republicano.

Navarro, um consultor comercial durante o primeiro mandato de Trump, foi acusado de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação do comitê da Câmara de Representantes que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021. Condenado a quatro meses de prisão, ele descreveu sua condenação como a "armação partidária do sistema judicial".



Pouco depois de ser solto, Navarro discursou no palco da Convenção Nacional Republicana em julho, onde disse à multidão: "Fui para a prisão para que vocês não precisem ir".



Navarro, 75, é um crítico de longa data dos acordos comerciais com a China. Depois de obter um doutorado em economia pela Universidade Harvard, ele trabalhou como professor de economia e políticas públicas na Universidade da Califórnia. Ele concorreu à prefeitura de San Diego em 1992 e perdeu, apenas para lançar outros esforços de campanha malsucedidos, incluindo uma corrida de 1996 para o Congresso como o candidato democrata.



Durante o mandato inicial de Trump, Navarro pressionou agressivamente por tarifas, ao mesmo tempo em que minimizava os riscos de desencadear uma guerra comercial mais ampla. Ele também se concentrou em importações falsificadas e até ajudou a montar um plano de infraestrutura para Trump que nunca se concretizou.

