Trump promete prosseguir com execuções após de Biden suspender parte do corredor da morte

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira "prosseguir vigorosamente" com a pena capital depois que o presidente Joe Biden comutou as sentenças da maioria das pessoas no corredor da morte federal, em parte para impedir que Trump levasse adiante suas execuções.

O republicano criticou a decisão de Biden, na segunda-feira, de alterar as sentenças de 37 dos 40 condenados para prisão perpétua sem liberdade condicional, argumentando que isso não fazia sentido e insultava as famílias das vítimas.

"Joe Biden acaba de comutar a pena de morte de 37 dos piores assassinos de nosso país", escreveu ele no Truth Social. "Quando você ouvir os atos de cada um, não vai acreditar que ele fez isso. Não faz sentido".

Historicamente, os presidentes não têm nenhum envolvimento em ditar ou recomendar as punições que os promotores federais buscam para os réus em casos criminais, embora Trump tenha buscado há muito tempo um controle mais direto sobre as operações do Departamento de Justiça.

O presidente eleito escreveu que instruiria o departamento a buscar a pena de morte "assim que eu for empossado", mas foi vago sobre quais ações específicas ele poderia tomar e disse que seriam em casos de "estupradores violentos, assassinos e monstros".

