Tufão mais poderoso em 75 anos, Bebinca atinge o solo em Xangai

O tufão Bebinca atingiu a terra em Xangai, capital econômica da China, nesta segunda-feira, acionando alerta para a tempestade que, segundo a imprensa estatal, é a mais poderosa a atingir a cidade desde 1949.

As autoridades da cidade mais populosa da China fecharam estradas, cancelaram todos os voos dos seus dois aeroportos e evacuaram as zonas costeiras densamente povoadas antes de o tufão chegar à megalópole, às 7h30 (hora local).





“A velocidade máxima do vento perto do centro foi de 42 metros por segundo [151km/h] na chegada (...) e tornou-se a mais poderosa a atingir Xangai desde 1949”, divulgou a rede CCTV.

A chegada do tufão coincide com o festival do Meio Outono, um dos principais eventos do calendário chinês. A operadora ferroviária do país esperava cerca de 74 milhões de passageiros durante esse período festivo, informou a agência de imprensa estatal Xinhua, no sábado.

O Ministério de Gestão de Desastres pediu às autoridades que estejam vigilantes dada a “forte mobilidade” da população nos dias de hoje.

Por seu lado, o Ministério dos Recursos Hídricos lançou, no sábado, o nível de emergência mais elevado devido ao risco de inundações em Xangai, mas também nas províncias orientais de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, segundo a Xinhua.

O serviço meteorológico emitiu, no domingo, o segundo nível máximo de alerta de tufão em vários distritos de Xangai e algumas áreas vizinhas.

Recomendou, também, que a população evite aglomerações, evite entrar nos navios portuários e reforce as estruturas dos edifícios contra ventos violentos.

As autoridades municipais pediram a seus habitantes que se protejam da melhor forma possível contra os efeitos do tufão “nas zonas muito altas” e “nos transportes, infra-estruturas e agricultura”.

As ligações marítimas de transporte de passageiros estão suspensas desde domingo, segundo um comunicado do Porto de Xangai publicado nas redes sociais.

Antes de chegar à China, o tufão Bebinca passou pela ilha japonesa de Amami, no Sul do arquipélago, na noite de sábado para domingo, com ventos até 198km/h, informou a agência meteorológica japonesa, que alertou para o "risco de deslizamentos devido às fortes chuvas".

Na sexta-feira, ainda na categoria de tempestade tropical, Bebinca atingiu as Filipinas e causou a morte de seis pessoas devido à queda de árvores.

