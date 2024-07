Turista desmaia após levar mordida de cavalo da realeza britânica; vídeo

A- A+

Uma turista foi mordida por um cavalo da Guarda Real britânica em Londres e desmaiou.

O incidente aconteceu no domingo (21) e foi filmado por outros turistas que estavam no local.

Segundo a imprensa britânica, a mulher chegou muito perto do animal, que fica posicionado do lado de fora do Household Cavalry Museum, para tirar uma foto.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que um grupo de turistas cerca um guarda do rei que está sobre um cavalo preto.

Ao lado do animal, estava uma placa dizendo: "Cuidado: cavalos podem chutar ou morder".

O animal, ao perceber que está sendo alvo, simula algumas mordidas no ar, mas, mesmo assim, a mulher vai para a sua lateral em busca de uma foto.

Pouco depois da aproximação com o animal, a turista é mordida e foge desesperada do cavalo em busca de ajuda.

Por conta do susto ao ser mordida, a mulher desmaia. Pouco depois, após a ajuda de outros turistas que estavam no local, ela se levanta.

Confira o vídeo do momento:



