Turquia ameaça lançar operação militar contra combatentes curdos na Síria

A Turquia ameaçou, nesta terça-feira (7), lançar uma operação militar contra combatentes curdos na Síria caso esses grupos não aceitem as exigências estipuladas pelo governo de Ancara para uma transição pacífica após a queda de Bashar al Assad.

"Faremos o que for necessário" se as Unidades de Defesa do Povo Curdo Sírio (YPG) não cumprirem as exigências da Turquia, declarou o chanceler Hakan Fidan ao canal CNNTurk.

Quando questionado sobre o significado dessa declaração, o ministro respondeu: "Operação militar".

A Turquia acusa as YPG de estarem vinculadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização que Ancara e vários países ocidentais classificam como "terrorista".

No entanto, as YPG também são um aliado-chave para o Ocidente na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na região.

"O ultimato que demos [às YPG] através dos Estados Unidos é claro", afirmou Fidan.

"Seus combatentes internacionais, vindos da Turquia, Irã e Iraque, devem abandonar a Síria imediatamente. Não vemos nem preparação nem intenção nesse sentido neste momento", acrescentou o ministro.

O chanceler turco acrescentou que seu país tem a capacidade de administrar as prisões e os campos de detenção onde há jihadistas presos na Síria, caso as novas autoridades não estejam em condições de fazê-lo.

