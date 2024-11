A- A+

SOLIDARIEDADE Cadelinha atacada por pitbull no Recife luta pela vida e mobiliza campanha Um movimento foi lançado para ajudar a custear tratamento veterinário. Saiba como ajudar

Desde o dia 9 de novembro, a cadelinha Isabela, conhecida como Belinha, tem travado uma batalha pela vida após ser atacada por um pitbull no bairro da Tamarineira, em Recife. O incidente aconteceu quando o cão, sem focinheira, invadiu a residência da família, provocando ferimentos graves na poodle. O caso gerou comoção e motivou uma campanha de arrecadação para custear o tratamento veterinário da cadela.

Belinha foi submetida a uma cirurgia e permaneceu seis dias na unidade semi-intensiva do Hospital Harmonia, enfrentando um grave processo infeccioso. Apesar do quadro delicado, a cadelinha vem mostrando sinais de melhora, conseguindo, com apoio da equipe veterinária, ficar de pé e beber água espontaneamente.

Embora a evolução seja animadora, o tratamento ainda é longo e envolve custos elevados. Além de superar um quadro de sepse, Belinha apresenta disfunção motora e precisará de sessões de reabilitação para recuperar sua qualidade de vida. Até o momento, as despesas veterinárias já somam cerca de R$ 12 mil e estão sendo custeadas exclusivamente pela família tutora de Belinha.

Busca por Justiça e Solidariedade- A família da cadela busca a responsabilização civil e criminal dos tutores do pitbull, que costumava circular pelas ruas do bairro sem os equipamentos de segurança exigidos por lei. O caso foi levado à Justiça e tramita na 8ª Vara Cível da Capital sob o número 0132456-37.2024.8.17.2001, mas ainda não houve decisão judicial.

Enquanto aguardam, foi lançada uma campanha de arrecadação para garantir que Belinha receba os cuidados necessários. “Queremos proporcionar o melhor tratamento para ela. Contamos com o apoio de quem puder nos ajudar nessa luta”, destacou Danielle Figueiredo, tutora de Belinha.

Como Ajudar– Foi aberto um perfil no Instagram @forca_belinha e uma campanha, intitulada "Ajude Belinha a se Recuperar", está arrecadando contribuições via Pix e pela plataforma Vakinha:

• Chave Pix: [email protected]

• Site da Vakinha: http://vaka.me/5210614

A história de Belinha tem sensibilizado muitas pessoas, que se mobilizam para ajudar a cadela em sua recuperação. O apoio recebido até agora reforça a esperança de que, em breve, ela possa voltar a viver de forma plena ao lado da família.

