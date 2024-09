A- A+

CULTURA Festival VerOuvindo comemora 10 anos de inclusão e acessibilidade no Recife Inscrições para as Mostras Competitivas de curtas com audiodescrição e tradução audiovisual em Libras já estão abertas. Edição deste ano acontece em novembro

O Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife - VerOuvindo celebra em 2024 uma década de compromisso com a inclusão social e a acessibilidade cultural. As inscrições para a edição deste ano - nas Mostras Competitivas de curtas com Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (TALS) e curtas com Audiodescrição (AD) - já estão abertas. As obras podem ser submetidas até o dia 30 de setembro nas categorias ficção, documentário, animação e júri popular. Os filmes precisam ter duração entre 5 e 25 minutos e terem sido produzidos a partir de 2022. Para realizar a inscrição e obter mais informações sobre o regulamento, basta acessar o link

https://l1nk.dev/VerOuvindo.

Realizado pela Com Acessibilidade Comunicacional, com o apoio do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, o VerOuvindo conquistou reconhecimento como um dos principais projetos culturais dedicados à acessibilidade do audiovisual no Brasil. Ao incorporar recursos como audiodescrição, legenda descritiva e TALS, o festival não apenas colabora para proporcionar acesso à cultura para pessoas com deficiência, mas também revela o poder transformador da arte inclusiva.

De acordo com Liliana Tavares, idealizadora do festival, o VerOuvindo é um evento único que permite que todos, independentemente de suas limitações sensoriais, vivenciem o cinema. "Para muitos surdos, por exemplo, o festival representa a oportunidade de assistir a um filme na Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela primeira vez. É um momento de descoberta e empoderamento, pois, ao verem filmes em sua língua, essas pessoas se conectam de forma mais profunda com as histórias e o universo cinematográfico", ressalta Liliana.

A 10ª edição do VerOuvindo será realizada em novembro de 2024, reafirmando seu papel como uma iniciativa transformadora que promove o acesso.

Última edição - Segundo os organizadores, esta edição marca o encerramento de um ciclo. A partir de 2025, o festival adotará um novo formato, já experimentado, levando cinema para escolas públicas, expandindo seu foco com debates sobre inclusão, profissionalização, e sobre a construção de uma sociedade mais justa e acessível. "O VerOuvindo cumpriu sua missão de mostrar que o cinema público pode ser um espaço inclusivo, portanto, democrático. Continuaremos buscando inovações e acessibilidade", afirma Liliana.



Ao longo desses 10 anos, o VerOuvindo proporcionou que pessoas com deficiência tivessem acesso a curtas pernambucanos, como Dorme Pretinho, de Lia Letícia; Ciranda Feiticeira, de Thiago Delácio; e Recife de Dentro para Fora, de Kátia Mesel, além de longas como Baile Perfumado, Bacurau e Veneza Americana.

Painel Acessibilidade Audiovisual - O VerOuvindo busca transformar a maneira como o público interage com o cinema e abre espaço para reunir especialistas em acessibilidade comunicacional nas diferentes linguagens do audiovisual: cinema, televisão, publicidade, internet, entre outros. O festival possui o Painel Acessibilidade Audiovisual, que tem o intuito de fazer as três acessibilidades comunicacionais (AD, Libras e LSE) dialogarem no campo da técnica e da estética.

Para participar do painel, é necessário preencher um formulário de inscrição e anexar o resumo da comunicação (máximo de uma lauda, fonte Arial 12, formato PDF) ou enviar um vídeo em Libras de até 3 minutos, no período de 13 a 27 de setembro. As orientações e o formulário de inscrição estão disponíveis no link https://forms.gle/2wntnioQ4oo8Hdim9. O resultado das propostas selecionadas será divulgado em 30 de setembro, e os resumos dos trabalhos escolhidos serão publicados no site do festival. As apresentações acontecerão de forma presencial e online em novembro, durante o evento.

