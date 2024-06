Um turista chileno é preso na Zona Sul do Rio, por assediar e fotografar partes íntimas de crianças

A- A+

Um turista chileno foi preso na Praia Vermelha da Urca, na Zona Sul do Rio, após ser flagrado por banhistas fotografando e filmando partes íntimas das crianças que brincavam na praia no final da tarde desta sexta-feira (14). Ele foi abordado por militares do exército que patrulhavam o local, depois conduzido por policiais militares do 2ºBPM (Botafogo) e agentes da Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop). O caso está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana).

Por volta das 16h30, da última sexta-feira, um vendedor ambulante abordou os militares do exército que patrulhavam o local, informando que um homem foi pego pela população supostamente importunando sexualmente as crianças na praia.

Ao chegar no local, os agentes relataram que precisaram conter populares que queriam agredir o chileno. O próprio acusado teria mostrado o celular aos agentes, no qual constataram a possível acusação.

No celular, tinham fotos e vídeos de uma das crianças brincando na praia, focadas nas pernas da menina que estava na água. Em um vídeo da criança fazendo piruetas na areia, ele teria dado zoom nas partes íntimas.

Outras imagens mostram uma criança em trajes de banho enquanto brincava em quatro apoios na areia, na qual ele também focou nas partes íntimas da menor.

Diante dos fatos, o homem foi detido. Os policiais encaminharam o turista e registraram o caso na 10ª DP (Botafogo). A investigação foi encaminhada para a 12ª DP, onde a mãe de uma das crianças, a vítima e outras testemunhas prestaram esclarecimentos.

O homem foi identificado como Javier Eduardo Lopez Ordenes. Foi constatado que ele é um turista de origem chilena, mas ainda não há mais detalhes sobre o acusado.

