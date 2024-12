A- A+

EDUCAÇÃO Vestibular 2025: Unicap realiza provas neste domingo (15) Os candidatos do Vestibular 2025 da Unicap, seus pais e acompanhantes serão recebidos com uma programação especial

Neste domingo (15), das 8h às 13h, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife, realiza as provas do Vestibular 2025.1. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.525 vagas em 39 cursos, sendo 32 presenciais e sete na modalidade EaD (Ensino a Distância).

As provas para os cursos presenciais e a distância serão realizadas em uma única etapa, com caráter eliminatório e classificatório.



Os cursos estão organizados em três grupos, e as provas serão estruturadas de acordo com o respectivo grupo.

Vestibular 2025.1 - UNICAP

Todos os candidatos, independentemente do grupo e curso, participarão de um processo seletivo que incluirá redação e a resolução de um conjunto de questões objetivas. Cada questão terá cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E), sendo que apenas uma delas será correta. Cada prova, assim como o texto produzido, receberá uma pontuação que varia de zero a mil.

Os candidatos deverão chegar com, no mínimo, uma hora de antecedência e devem portar documento de identificação oficial com foto. Não será permitido uso de celular nem de qualquer outro equipamento eletrônico.

Serviços gratuitos

Os candidatos, seus pais e acompanhantes serão recebidos com uma programação especial, que inclui serviços na área de saúde, como aferição de pressão, reflexologia podal, drenagem facial, avaliação de tipo respiratório, triagem metabólica e ação de hidratação.

Mais informações

Professores e alunos de diversos cursos também prepararam atividades especiais para tirar dúvidas sobre as profissões e a jornada acadêmica, além de apresentar projetos desenvolvidos ao longo dos semestres letivos.



Também haverá espaços instagramáveis para que os feras possam tirar fotos com peças representativas de cada profissão.

Equipes das áreas de bolsas e financiamentos, intercâmbio e matrícula estarão presentes para prestar informações e tirar dúvidas dos pais e candidatos.

O listão com os nomes dos aprovados deverá ser divulgado até o dia 20 de dezembro. A matrícula, que é on-line, será de 3 a 9 de janeiro.

