GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Vídeo mostra Yahya Sinwar ferido lançando um pedaço de madeira contra drone israelense Com o rosto coberto, Yahya Sinwar tentou derrubar o equipamento arremessando objeto

Um drone israelense capturou os últimos momentos de Yahya Sinwar, chefe do Hamas, ainda vivo. Ele aparece ferido, balançando um pedaço de madeira na tentativa de derrubar o dispositivo, antes de ser morto. O veículo não tripulado descobriu o líder em uma operação militar na qual não era originalmente alvo no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira.

BREAKING: Israeli army drone footage shows Hamas leader Yahya Sinwar just moments before his elimination. pic.twitter.com/spuOMPnOqh — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 17, 2024

Rumores sobre a morte do chefe do Hamas começaram a ganhar força na manhã desta quinta, quando as Forças Armadas de Israel afirmaram que havia uma "probabilidade" de que ele tivesse sido morto durante uma operação — realizada por uma unidade de comandantes de esquadrão em treinamento e que não sabia que atirava contra Sinwar. A confirmação oficial ocorreu horas depois, em um comunicado conjunto do Exército e do serviço de inteligência.

De acordo com o soldado, o drone foi enviado para confirmar a morte do líder. Quando o equipamento entrou no prédio demolido, Sinwar, com o rosto coberto, tentou derrubar o artefato arremessando um objeto. Nesse momento, as tropas israelenses efetuaram mais disparos contra Sinwar, resultando em sua morte.

Duas fontes israelenses ouvidas em anonimato pelo Washington Post afirmaram que exames de DNA e um reconhecimento feito a partir da arcada dentária permitiram confirmar a identidade do palestino. Dinheiro, documentos de identificação e equipamentos de combate teriam sido encontrados junto aos corpos dos três mortos na operação, segundo o jornal israelense Haaretz.

Militares não sabiam que atiravam contra Sinwar

Por mais de um ano, a instituição de segurança de Israel, apoiada pelos Estados Unidos, dedicou vastos recursos e reuniu uma grande quantidade de informações na caçada de Yahya Sinwar, o líder do Hamas que foi o arquiteto dos ataques de 7 de outubro. No entanto, nesta quarta-feira, uma unidade de comandantes de esquadrão em treinamento encontrou inesperadamente Sinwar durante uma operação no sul de Gaza, de acordo com quatro oficiais de defesa israelenses.

O próprio chefe do Estado-Maior do Exército israelense, o tenente-general Herzi Halevi, reconheceu que a operação não foi um ataque direcionado, mas inesperado:

"Conduzimos muitas operações especiais nesta guerra, nas quais tínhamos excelentes informações e enviamos forças preparadas com precisão exata sobre onde ir. Aqui, não tivemos isso" disse.

A unidade estava em patrulha no sul de Gaza quando os soldados israelenses se depararam com um pequeno grupo de combatentes, segundo as autoridades. Os soldados não estavam na área para uma operação de assassinato, e não tinham informações prévias que Sinwar estava no local. Com o apoio de drones, os militares entraram em um tiroteio, e três militantes palestinos foram mortos.

Durante o combate, os militares israelenses derrubaram parte de um prédio onde os homens do Hamas haviam se abrigado. Quando a poeira baixou e eles começaram a revistar o prédio, os soldados notaram que um dos corpos tinha uma semelhança chocante com o líder do Hamas

