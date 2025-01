A- A+

RÉVEILLON Virada Recife 2025: Alok conduz passagem de ano com show de luzes; assista A Orla do Pina recebeu uma multidão de pessoas para celebrar a chegada de 2025

Com um espetáculo de luzes e muita animação, o DJ Alok conduziu a passagem de ano do último dia de festa da Virada Recife 2025, na Orla do Pina.

O artista subiu ao palco faltando 20 minutos para o fim do ano e foi o responsável por realizar a contagem regressiva para chegada de 2025 com a multidão que lota o principal polo do Réveillon da Capital pernambucana.

Além da apresentação de Alok, os recifenses e turistas puderam observar a queima de fogos na com duração de 10 minutos.

Queima de fogos no Recife | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Virada Recife 2025 não acabou após a passagem de 2024 e segue até às 6h. Os cantores Nattan e Juciê ainda vão se apresentar no palco da Orla do Pina.

Festa começou cedo

A festa na Orla do Pina começou por volta das 18h30 com o grupo Patusco. Logo em seguida, foi a vez de Almir Rouche agitar o público com muito frevo.

“Foi incrível demais o show na virada. A gente está lisonjeado de participar. Quero agradecer a todo mundo que nos recebeu com muito energia. E é isso que nos aguarda para 2025”, disse Almir após o show.

O palco da Zona Sul do Recife seguiu com um representar da casa. O cantor recifense Matheus Moraes foi a terceira atração do último dia da Virada Recife 2025.

Matheus combinou clássicas do sertanejo com sucessos atuais de forró mistura com eletrônica.

“Eu, que sou de Recife, é uma felicidade que eu não consigo colocar em palavras. Foi uma coisa que eu nunca imaginei, mas fizemos um grande show, acredito que a galera gostou demais”, ressaltou Matheus Moraes.



Virada Recife 2025

A Virada Recife 2025 na Orla do Pina teve início com a apresentação especial do rei Roberto Carlos, na última quinta-feira (26).

A festa em celebração pela passagem do ano seguiu no sábado (28), com destaque para Claudia Leitte, Pablo, Priscila Senna e Raphaela Santos, além dos shows de Jorge e Mateus, Xand Avião, Henry Freitas e Alceu Valença, no domingo (29).

Além do espaço principal no Pina, o Réveillon do Recife contou com mais três polos descentralizados no Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição.

