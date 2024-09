Votação presencial para eleição dos EUA começa em 3 Estados

A- A+

A votação presencial para a eleição presidencial dos Estados Unidos começou nesta sexta-feira, 20, nos Estados de Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia, dando início a uma corrida de seis semanas até o dia da eleição após um verão de turbulência política. Mais uma dúzia de Estados iniciarão o processo até meados de outubro.

O início da votação presencial ocorre após um verão tumultuado na política norte-americana, marcado pela desistência do presidente Joe Biden em favor da vice-presidente Kamala Harris e tentativas de assassinato contra o indicado republicano, Donald Trump.

Em todo o país, os diretores eleitorais locais estão reforçando a segurança para manter trabalhadores e locais de votação seguros, ao mesmo tempo em que garantem que as cédulas e os procedimentos de votação não sejam adulterados.

Autoridades e mesários têm sido alvos de assédio e até ameaças de morte desde a eleição presidencial de 2020. Forças de segurança investigam, inclusive, a origem de pacotes suspeitos que foram enviados ou recebidos por autoridades eleitorais em mais de 15 Estados nos últimos dias, incluindo na Virgínia.

Donald Trump já tentou semear dúvidas sobre a votação pelo correio e encorajou os votos presenciais no dia da eleição. Mas este ano, Trump e o Comitê Nacional Republicano começaram a considerar a votação antecipada e pelo correio como uma forma de garantir os votos do Partido Republicano antes do dia da eleição, assim como os democratas têm feito há anos.

Autoridades eleitorais estaduais e locais de todo o país alertaram na semana passada que problemas com entregas de correspondência ameaçam privar os eleitores de seus direitos, e disseram ao chefe do sistema que ele não corrigiu falhas persistentes. O diretor-geral dos correios, Louis DeJoy, disse que o Serviço Postal estará pronto.



Veja também

Hezbollah Financiador do Hezbollah se declara culpado perante a justiça americana