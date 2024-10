Abin paralela: assessor parlamentar preso presta depoimento na Polícia Federal

A Polícia Federal colhe na tarde desta quinta-feira (9) o depoimento do assessor parlamentar Daniel Ribeiro Lemos, um dos alvos da investigação que apura monitoramentos ilegais feitos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Jair Bolsonaro.

Lemos foi preso hoje no âmbito da 5ª fase da operação "Última Milha". Segundo relatório da Polícia Federal, Lemos fazia interface “entre os vetores de propagação de desinformação e o núcleo-estrutura paralela, em especial, a célula atuante na Presidência da República”.

A investigação aponta que ele atuava como uma espécie de “influencer” que recebia notícias falsas produzidas por um núcleo da própria Abin Paralela. O assessor foi preso porque continuava exercendo a atividade de propagar fake news nas redes sociais para integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O portal de transparência da Câmara mostra que ele é assessor do deputado federal Pedro Jr (PL-TO). Por meio de nota, o parlamentar afirmou que determinou a exoneração do servidor, assim que ficou sabendo de sua prisão.

"É com grande preocupação e seriedade que recebi a notícia da prisão do Sr. Daniel Ribeiro Lemos, que atuava como assessor em meu gabinete. Diante desse fato, reafirmo meu compromisso com a ética e a legalidade em todas as minhas ações e nas ações de todos aqueles que colaboram com o meu mandato", afirmou, acrescentando: