André de Paula diz que Raquel Lyra vencerá eleições em 2026 contra qualquer adversário

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD), está otimista quanto à reeleição da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), em 2026. Na opinião dele, o Governo está arrumado e o Estado está equilibrado, o que torna a gestora forte para o pleito. Para André de Paula, mesmo que a disputa seja contra o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), que acumula bons índices de aprovação na capital, Raquel sairá vitoriosa.

Em entrevista exclusiva para a Folha de Pernambuco, o ministro cravou o resultado para a tucana. "Raquel não precisa escolher o adversário. Se for João Campos, Raquel vai ganhar. Se não for João Campos, Raquel vai ganhar. Nós vamos trabalhar, vamos ampliar essa aliança política que ela lidera. Temos tempo, temos engenho e instrumentos que nos dão muito conforto de que ela será uma candidata muito competitiva e, inclusive, vai ser, desde o primeiro momento, a favorita das pesquisas", afirmou André de Paula, que acrescentou "se João decidir (ser candidato), a gente respeita. É uma eleição que tem tudo para ser muito bonita e disputada, mas Raquel ganha a eleição".

André de Paula acredita que o fato de ser uma candidatura à reeleição já fortalece a governadora e citou os exemplos de outros candidatos que se reelegeram, como o presidente Lula (PT), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e os ex-governadores Eduardo Campos (PSB) e Paulo Câmara (ex-PSB). No entanto, o ministro acredita que as entregas da gestão tucana farão a diferença em 2026.

"Há um conjunto de intervenções importantes. Por exemplo, temos 3,5 mil quilômetros de estradas contratadas, sendo que mil já foram entregues. Na área da educação, houve a renovação da frota de ônibus, entre outras ações. Eu tenho muito otimismo porque eu acho que o Governo passa a ser bem avaliado quando as entregas vão acontecendo e acho que Raquel plantou a semente para fazer a colheita nesses próximos dois anos", destacou.

André de Paula comentou sobre uma possível troca de ministério no Governo Lula (PT) para acomodar melhor o seu partido, o PSD, que saiu fortalecido das eleições municipais. "Eu digo sempre que essa é uma questão muito pessoal do presidente, porque a gente está tratando da equipe dele. Para mim, tem sido uma honra e eu sou muito grato por essa oportunidade de servir a Pernambuco e ao Brasil. Obviamente, depois das eleições municipais todo político tem que estar muito atento, fazer a leitura. Eu entendo que é preciso ter tranquilidade e aguardar que o presidente tome a iniciativa", ressaltou.

No entanto, o ministro reforçou a importância do PSD na base de Lula. Ele deu como exemplo o pacote de corte de gastos votado na Câmara. Segundo André de Paula, da bancada de 44 deputados do PSD, 42 votaram com o Governo. "A bancada da Câmara entende que poderia (o PSD) ter uma maior expressão do ponto de vista da capacidade de ação do ministério nos estados, na energia política, de um orçamento mais robusto. O que se vê é que de alguma forma há essa aspiração", salientou.