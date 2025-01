A- A+

POLÍTICA Após Quaquá defender inocência dos irmãos Brazão, site do PT na Câmara publica texto com elogios Texto intitulado 'Quaquá trabalha em defesa dos trabalhadores; deputado foi eleito prefeito de Maricá' foi publicado na manhã deste domingo

Alvo de críticas por ter defendido a inocência de Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, presos no ano passado acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, o prefeito de Maricá, o vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, ganhou um texto com elogios no site do partido na Câmara.

Publicado na manhã deste domingo, o artigo "Quaquá trabalha em defesa dos trabalhadores; deputado foi eleito prefeito de Maricá" explica que o mesmo não estará na Câmara dos Deputados este ano, por ter vencido as eleições municipais.

"Em seus dois anos de mandato na Câmara, Quaquá se dedicou à mesma missão que persegue desde que entrou na política: criar emprego, renda e prosperidade para o povo trabalhador. Este foi o objetivo que o levou a dialogar muito com todas as forças políticas em Brasília e a articular investimentos do exterior em Maricá e no Rio de Janeiro. Dedicou-se também a ampliar a base de sustentação do Governo Lula, como na aprovação da Reforma Tributária", diz trecho da publicação.





A postagem ocorre em meio a uma crise com o vice-presidente nacional do PT. Na última quarta-feira, a ministra Anielle Franco representou contra ele na Comissão de Ética do partido.

Tudo começou no dia 9 de janeiro, quando Quaquá postou uma foto ao lado dos políticos da Família Brazão, acusados de serem os mandantes da morte de Marielle. Ele também defendeu a inocência de ambos. “Eu quero afirmar o que já afirmei diversas vezes, porque não só conheço Domingos e Chiquinho Brazão, mas, além disso, li todo o processo e NÃO HÁ SEQUER UMA prova contra eles!”, escreveu o prefeito.

Anielle, então, classificou como “inacreditável” ver pessoas “se aproveitarem e usarem o nome de minha irmã sem qualquer responsabilidade”. Outros petistas, como a presidente Gleisi Hoffmann, acompanharam o repúdio.

