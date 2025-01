Bolsonaro critica veto de Moraes a ida à posse de Trump: "É a maior democracia"

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira (16) a não liberação de seu passaporte para que ele pudesse ir à posse do presidente americano eleito, Donald Trump. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro não estará na cerimônia, marcada para a próxima semana, por supostos indícios de que poderia fugir do país.

— Me sinto extremamente orgulhoso com o convite, sempre admirei a história do povo americano e fiz uma amizade rapidamente com Donald Trump e gostaria de apertar minha mão, foram cinco chefes de estado convidados. Não estou indo para uma festa de batizado da filha ou da neta de ninguém. É um evento de posse da maior democracia do mundo, é um país bélico mais forte do mundo — afirmou Bolsonaro.

A declaração foi dada durante entrevista no programa "Faroeste Brasileiro", da Revista Oeste. O ex-presidente disse ainda que sua defesa vai recorrer, mas que neste momento ele mantém seu plano B: ser representado por sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Segundo Bolsonaro, Michelle terá um "tratamento especial" pela relação de amizade que ele nutre com Donald Trump.

— Minha esposa irá para lá. Estava convidada, junto comigo, e ela vai ter um tratamento bastante especial lá até pela proximidade que o presidente Trump tem comigo. Tudo que ele sofreu lá, eu venho sofrendo aqui.

Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu a recusa da solicitação, porque envolveria apenas um "interesse privado".

Bolsonaro está com passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas nega as acusações.

Veja também