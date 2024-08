A- A+

ELEIÇÕES 2024 Após elogio a Marçal e crise com filhos, Bolsonaro grava vídeo pedindo voto em Nunes Ex-presidente diz que não tem outro candidato à prefeitura

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, nesta segunda-feira, no qual reforça que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, é o único candidato apoiado por ele e pelo seu partido.

A declaração ocorre em meio a críticas de parte dos seus eleitores a Nunes pelo fato de o prefeito ter gravado um vídeo de apoio a Joice Hasselman — o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a dizer que o prefeito "cavou a sepultura" ao pedir votos para a desafeta do clã e o cobrou por não se alinhar com a pauta ideológica — e à migração de votos da ala mais radical do eleitorado bolsonarista para Pablo Marçal (PRTB).

Na última semana, Bolsonaro chegou a elogiar Marçal durante uma entrevista a uma emissora de rádio de Natal (RN). A declaração ocorreu logo após o antigo chefe do Executivo afirmar que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) "não é o candidato dos sonhos" dele. Agora, porém, o discurso foi modulado:

— Em São Paulo, estamos com Ricardo Nunes e o apoiamos à reeleição. Peço, para o bem da cidade e de todos nós, reeleja Ricardo Nunes — diz o ex-mandatário.

Apoio político

Nunes tenta se manter no cargo com o apoio de Bolsonaro e, inclusive, acatou a indicação do Coronel Ricardo Mello Araújo (PL) para vice.

Apesar de buscar o voto do eleitorado bolsonarista, o candidato desagradou o clã Bolsonaro por se mostrar simpático à ex-deputada que acumulou desavenças com a família do ex-presidente nos últimos anos. A interlocutores, Bolsonaro chegou a externar decepção com a gravação e criticou a estratégia da campanha de Nunes

Bolsonaro e seus filhos definem Joice como "traidora da direita bolsonarista" e cobram que Nunes se mostre alinhado com a pautas ideológicas, como a proibição do aborto e críticas à chamada ideologia de gênero.

Também há críticas quanto às estratégias de campanha, na qual Ricardo Mello Araújo, nas palavras descritas por aliados de Bolsonaro, vem sendo "exibido como troféu quando é conveniente e escondido quando é necessário", porém, sem qualquer participação estratégica.

Um dos gestos criticados pelo núcleo mais próximo do ex-presidente é a ausência de convites para que um representante do bolsonarismo acompanhe a equipe de Nunes nos debates.

E, por isto, há cobranças quanto a diálogos para tomadas de decisões.

Segundo a pesquisa Datafolha mais recente, as intenções de voto em Marçal oscilaram para cima entre os eleitores do ex-presidente. O empresário conquistou 29% das intensões de voto entre os que escolheram o Bolsonaro em 2022. Ele teve 22% no levantamento anterior, de julho.

Já Nunes oscilou negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro. As intenções de voto passaram de 42% para 38% nesta rodada do Datafolha. A margem de erro é de 6 pontos percentuais.

