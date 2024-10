A- A+

QUEIMADAS Bolsonaro: 'se queimadas de hoje fossem no meu governo, eu estaria preso' Nas críticas, acusou também o petista de ser "amigo do Hamas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que se as queimadas que atualmente tomam o país tivesses acontecido em seu governo, "talvez estivesse preso".

Nas críticas, acusou também o petista de ser "amigo do Hamas", frisando que ele mesmo tem um bom relacionamento como presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"No dia em que recuperarmos a liberdade de expressão, tenho muito a dizer sobre a conversa com Putin", disse o ex-presidente, ressaltando que, na pandemia de Covid, negociou com a Rússia quando o Brasil ficou à beira da escassez de fertilizantes, o que levaria a um colapso.

Ainda sobre a pandemia, Bolsonaro reafirmou que não tomou vacina contra a Covid. "É um direito meu", afirmou. "Os efeitos colaterais começam em três anos."

Sobre seu governo, Bolsonaro disse que vetou o orçamento secreto, quando não se sabia quem eram os autores do projetos. "Diminuí a pressão por cargos."

Bolsonaro concedeu entrevista coletiva após votar numa escola dentro da Vila Militar, no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio.

Veja também

Guerra no oriente médio Lula: 'Temos posição dura contra governo de Israel, que mata mulheres e crianças'