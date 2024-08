A- A+

ELEIÇÕES 2024 Campanha em São Paulo: Pablo Marçal volta a atacar adversários e é associado ao PCC. Campanha em São Paulo: o candidato do PRTB, Pablo Marçal, o mais agressivo de todos, voltou a disparar sua metralhadora em direção a todos os seus adversários, sem medir as palavras.

A campanha de maior baixo nível do País, a de eleição para prefeito de São Paulo, promete um novo round que passa próximo ao esgoto: quem abriu espaço para isso foi a TV Gazeta, no próximo domingo, às 18 horas. Até lá, o eleitor paulista assistirá a um espetáculo com convite a tapar o nariz.

Ontem, por exemplo, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, o mais agressivo de todos, voltou a disparar sua metralhadora em direção a todos os seus adversários, sem medir as palavras. Disse, mais uma vez, que o candidato do Psol, Guilherme Boulos, cheira cocaína. Afirmou que a candidata do PSB, Tabata Amaral, abandonou o pai à própria sorte, o que o levou ao suicídio.

Acusou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), de ser responsável pelo processo que retirou suas contas nas redes sociais. “Você (Nunes) quer usar o sistema contra mim. Sem minhas redes, eu vou arrebentar você. Vou bater tão forte que você vai terminar a eleição em quarto lugar”, disse.

A candidata Tabata Amaral, do PSB, revidou. Voltou a associar o empresário e candidato Pablo Marçal ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Afirmou que espera o ex-coach em debate no próximo domingo, que será promovido pela TV Gazeta, às 18h. O PCC é considerado pelas autoridades policiais a maior organização criminosa do Brasil.

Atua, sobretudo, no Estado de São Paulo, mas também em outras regiões do País. Há relatos de que o grupo tem braços operacionais em países como Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Tabata subiu o tom e disse que vai desmascarar o empresário “mais uma vez”: “Não foge que vai ser pior”. O vídeo foi publicado um dia depois da campanha de Pablo Marçal chamar a deputada de “Adélia Bispa de Harvard”.

“Eu sei que você está com medo de ser preso, eu sei que você já tá pensando em desistir, mas calma. Domingo que vem tem debate, os outros candidatos já disseram que não vão, vamos ser só eu e você”, afirmou. Em um trecho do vídeo, a deputada usou uma foto de Pablo Marçal com o dedo no nariz, e, no momento, ela fala em “esquema de troca de carros de luxo por cocaína”, no qual, segundo ela, o presidente do PRTB e o ex-presidente do partido, além de aliados do ex-coach, estariam envolvidos.

Tabata usou uma foto com Pablo Marçal com o dedo no nariz, e, no meio do vídeo, ela fala em “esquema de troca de carros de luxo por cocaína”. A candidata disse ainda que já identificou como Marçal ganhou tantos seguidores em sua conta nova em tão pouco tempo. E declarou: “Um spoiler: não foi graças ao seu rostinho harmonizado”.

Veja também

POLÊMICA Marçal vai solicitar afastamento de chefe do PRTB após suspeita sobre PCC