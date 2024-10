A- A+

ELEIÇÕES 2024 Cármen Lúcia: "Tivemos retomada da democracia como normal" A presidente do TSE, Cármen Lúcia, voltou a dizer que é preciso enaltecer a democracia, já que não se encontrou outro regime melhor do que esse

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, avaliou há pouco que as eleições municipais atuais simbolizam a retomada da democracia como normal, de não depreciar as instituições.



"Acho que nós estamos trabalhando e caminhando permanentemente no sentido da normalidade democrática E da democracia como normal", disse.

Ela, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), fez a declaração durante entrevista coletiva para comentar o resultado do primeiro turno das eleições municipais realizadas hoje em todo o País.





Cármen voltou a dizer que é preciso enaltecer a democracia, já que não se encontrou outro regime melhor do que esse.

"A gente vive sob um regime que nos permite sermos livres para sermos o que nós queremos ser. Então, nós retomamos uma condição de considerar normal, válido e não depreciar as instituições na busca de romper com a institucionalidade democrática, o que só contraria a própria sociedade e o desejo de todo cidadão", avaliou.



A ministra também repetiu sobre a importância de o cidadão saber que pode, por meio da eleição, participar da democracia.

"A certeza de que ele irá exercer um direito, um direito que é importante para a vida dele, para a vida de quem veio antes e que conquistou esse direito."

