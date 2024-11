CCJ, orçamento, vaga na Mesa Diretora: o quebra-cabeça de Motta para acomodar União Brasil e PSD

A- A+

O candidato de Arthur Lira (PP-AL) à sucessão da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tenta avançar nas negociações para encaixar, nos próximos dias, mais peças do quebra-cabeça político para garantir o apoio de União Brasil e PSD. A ideia é repetir a frente que elegeu Lira na última disputa.

Motta e seus aliados estudam oferecer ao PSD, que tem como candidato Antonio Brito (BA), uma das secretarias da Mesa Diretora e a presidência da Comissão Mista Orçamento (CMO) em 2026. Já o União Brasil, que mantém a candidatura de Elmar Nascimento (BA), tem pedido ao menos 3 cargos de relevância na Casa para desistir da disputa: a relatoria da Lei Orçamentária Anual (LOA) na CMO, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a segunda secretaria da Mesa Diretora.

O pedido de Elmar Nascimento pela relatoria do orçamento, porém, esbarra na promessa que Motta fez ao MDB. Para dar a vaga ao União, seria necessário realocar o partido liderado por Isnaldo Bulhões, que foi um dos primeiros a apoiar a candidatura de Hugo Motta. Integrantes do MDB têm dito que a relatoria do orçamento foi um compromisso, e que a possibilidade de eles desistirem do cargo “não está em discussão”.

A promessa de dar a presidência da CMO em 2026 seria uma saída para atrair de vez o PSD, além do cargo de terceira secretaria da Mesa. A relatoria e presidência do orçamento se alternam a cada ano, entre líderes da Câmara e do Senado. No ano que vem, os deputados terão direito a relatoria, e os senadores a presidência; no ano seguinte, a escolha se inverte.

Outro cargo que também pode entrar na mesa de negociações é mais uma indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU). Hugo Motta terá duas no ano que vem, caso seja eleito presidente da Câmara. Uma delas já foi prometida ao PT.

O desenho do tabuleiro político, porém, ainda está em discussão. Hugo Motta já prometeu ao PL a vice-presidência da Casa, e ao PT a primeira secretaria.

O partido do presidente Lula, porém, também quer garantir a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano que vem. A LDO também é discutida dentro da Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados e senadores. Tanto a LDO, quanto a LOA, são leis que desenham o orçamento público do país e definem encaminhamento de verbas.

