Do mesmo partido, Ciro diz que Duda Salabert 'não tem preparo' para ser prefeita de BH: 'Ególatra'

A- A+

A poucos dias da definição das candidaturas as prefeituras para o pleito de outubro, o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes( PDT) teceu críticas a sua correligionária Duda Salabert.



Em entrevista ao podcast RivoNews, Ciro disse que a parlamentar que tenta se cacifar ao cargo "não tem preparo para ser prefeita de Belo Horizonte”. Ainda na análise do pedetista, ele acrescentou que a mineira é “uma ególatra”.

— A Duda Salabert não tem preparo para ser prefeita de Belo Horizonte, nenhum preparo. É uma ególatra — disparou Ciro.



A pré-candidata rebateu a declaração de Ciro e disse que o presidenciável "virou uma pessoa amarga e ressentida depois dos últimos resultados das eleições". Ela acrescenta que Ciro está "no fundo do poço da política" e, "para ganhar alguma mídia" precisa dar declarações do tipo.

O diretório municipal do PDT também divulgou uma nota rechaçando a posição do correligionário do Ceará. A sigla diz que "ficou evidenciado a tentativa [de Ciro] de atingir a imagem de mulher pública de nossa pré-candidata a Prefeita de Belo Horizonte, com uso arbitrário das instâncias por meio da imprensa".



A legenda disse acreditar na competência de Salabert para a administração do município, pois "além de sua passagem pelo legislativo municipal e federal, é professora e gestora publica".

Ciro tem se envolvido em casos que envolvem ofensas a mulheres no meio político. No mês passado, ele se tornou réu por violência política de gênero contra a senadora Janaína Carla Farias (PT-CE), por chamá-la de "cortesã" e assessora para “assuntos de cama”.



Para o Ministério Público do Ceará, o político desmereceu a senadora "em razão do gênero dela, com insinuações de cunho sexista e misógino".

Disputa à esquerda

O comentário de Ciro Gomes ocorre em meio a uma disputa dentro da esquerda para capitanear candidatura na capital mineira, tendo em vista que o deputado Rogério Correia (PT) também almeja o posto. Correia tem a federação do seu partido, com PCdoB e PV, e do PSOL/Rede Sustentabilidade.

De acordo com a última pesquisa Quaest de Belo Horizonte (MG), de julho, Salabert está numericamente à frente do petista, com 9% das intenções de voto ante 7%.



A pedetista e o petista estão tecnicamente empatados com o prefeito Fuad Noman (PSD) e o senador Carlos Viana (Podemos), com 9% e 8% respectivamente.

Ainda na entrevista, Ciro disse que não sobe ao palanque do deputado Guilherme Boulos(PSOL), que disputará a prefeitura de São Paulo. Salabert aproveitou para rebater a fala de Ciro lembrando o apoio dele a bolsonaristas:

— Está me criticando, criticando Boulos , mas aplaudindo os bolsonaristas — acrescentou.

Veja também

supremo tribunal STF adia pela quinta vez prazo de Zema para voltar a pagar dívida de R$ 160 bilhões com a União