Aniversário Comando Militar do Nordeste comemora seus 78 anos com homenagens O Comando Militar do Nordeste tem programação para marcar a data

Os 78 anos do Comando Militar do Nordeste (CMNE) serão comemorados hoje (24), a partir das 9h30, com uma solenidade cívico-militar no Quartel-General Forte Guararapes, sede do Comando, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Durante a solenidade, vão ser homenageados os integrantes do CMNE que prestam ou prestaram relevantes contribuições para o cumprimento da missão do Exército Brasileiro na Região Nordeste.

Autoridades e personalidades civis e militares, dos mais diversos setores da sociedade pernambucana, também serão homenageadas com a entrega do Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste. A homenagem será em reconhecimento pelas parcerias estabelecidas em prol do fortalecimento da capacidade do CMNE no atendimento das mais diversas demandas da Nação.

O evento também contará com um concerto da Orquestra Criança Cidadã. Ainda dentro das comemorações, no útimo domingo (21), foi promovida uma corrida com mais de mil militares das diversas organizações vinculadas.

Abrangência

O CMNE é atualmente responsável pela condução do preparo e emprego de 63 organizações militares distribuídas em oito estados: Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Conta com um efetivo aproximado de 25 mil homens e mulheres.

Em entrevista à Rádio Folha FM 96.7, durante sua visita à Folha de Pernambuco, o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, reforçou a relevância do CMNE, que completa 78 anos hoje (24), como integrante da força terrestre brasileira.

Segundo ele, o CMNE, assim como os demais comandos militares de área, atua para contribuir com a missão constitucional do Exército de defender a Pátria, estar em condições de agir em operações da garantia da lei e da ordem e também nas chamadas atribuições subsidiárias.

Na entrevista ao âncora do programa, Jota Batista, e à editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, o comandante listou algumas dessas atribuições subsidiárias.

“Temos, por exemplo, a Operação Carro-Pipa, as operações de apoio às ações de defesa civil - como agora estamos apoiando a Operação Taquari 2 em apoio à população gaúcha atingida pelas enchentes - e também cooperamos com o desenvolvimento nacional com as diversas obras que são conduzidas pela nossa engenharia, seja em rodovias, ferrovias, construção de açudes, aberturas de poços artesianos, entre outras”, enumerou.

Prontidão

De acordo com o general de Exército, o CMNE trabalha com a vertente de manter a tropa em estado de prontidão com disponibilidade permanente.

“Seja para a manutenção da integridade territorial, da soberania nacional, seja para atender as demandas da nação brasileira, os nossos mais de 25 mil homens e mulheres estão trabalhando nesses oito estados da Federação para que eles estejam sempre prontos para atuar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação”, acrescentou.

Criação

O general Ribeiro, que está no comando regional desde novembro do ano passado e integra as fileiras do Exército Brasileiro desde 1983, lembrou que o CMNE nasceu em 1946, período pós-guerra, “por necessidade de uma reorganização do Exército, quando foram criadas onze zonas militares, dentre elas, a Zona Militar do Norte, que abrangia todos os estados que hoje compõem as regiões Norte e Nordeste”.

A Zona Militar do Norte começou no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde funcionava o Ministério da Guerra. “Em 1953, a Zona Militar do Norte ocupou a primeira sede oficial no Nordeste, no Recife, na Rua do Príncipe, onde funciona hoje o Hospital Militar”, recordou o comandante.

Os antecedentes do CMNE, no entanto, remontam às batalhas nos Montes Guararapes, no século XVII, quando a população se uniu com o propósito de defender a terra que já a tinham como a sua pátria. Assim surgiu o lema de “Aqui nasceu a Pátria”.

Guerra

Na 2ª Guerra Mundial, tropas do Exército sediadas no Nordeste tiveram participação na defesa do litoral brasileiro. Na mesma época, a região foi responsável pelo envio de 2.794 jovens para compor a Força Expedicionária Brasileira (FEB) que combateu nos campos de batalha da Europa.

Em 1943, foi criado o atual Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC) com o propósito de apoiar o adestramento das tropas que integrariam a FEB. O CIMNC foi escolhido para ser o local que abrigará a futura Escola de Sargentos do Exército.

