Câmara dos Deputados Com Hugo Motta escolhido por Lira, Elmar e Brito se reúnem com bancada do PT Horas depois do presidente da Câmara anunciar apoio a Motta como seu candidato a sucessor, os líderes do PSD e do União buscam o PT

Os candidatos à presidência da Câmara e líderes partidários Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) vão se reunir no final da tarde desta terça-feira com a bancada de deputados do PT. Os encontros vão acontecer na sala da liderança do partido na Casa. O primeiro a se reunir com os petistas será Brito, às 17h. Em seguida há previsão de a bancada receber Elmar às 18h30.

Os encontros acontecem no mesmo dia em que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou apoio ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), como a candidato a seu sucessor. O pronunciamento de Lira foi acompanhado dos líderes do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), e do PP, Doutor Luizinho (RJ), além deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), um dos vice-líderes do governo na Câmara.

Motta também se reuniu com deputados do PT quando esteve um jantar promovido por Rubens há duas semanas.

A cúpula do PT, incluindo a presidente do partido Gleisi Hoffmann e o líder da legenda na Câmara, Odair Cunha, apoia o aliado de Lira, mas há uma ala de deputados que prefere esperar antes de anunciar uma decisão. A legenda negocia com Motta e Lira indicar uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

Uma ala do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que já há condições para que a legenda anuncie a aliança com o candidato do Republicanos nesta semana, mas outra parte da sigla discorda e prefere aguardar mais antes de comprometer com um dos candidatos.

Adversários de Motta e que fizeram um pacto para se unir contra ele, Elmar e Brito trabalham para adiar a decisão do PT. Eles têm focado em acenos ao partido e, diferente do candidato do Republicanos, sugerem a construção de um bloco governista que isole o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dentro desse cenário, o PT poderia ter a primeira escolha nos cargos da Mesa Diretora, o que daria a eles o direito a ter a primeira vice-presidência da Casa. Se PL e PT estiverem com Motta, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ficar com a vice e o PT com a primeira-secretaria.

Mesmo assim, boa parte dos petistas duvida da viabilidade desse acordo proposto por Elmar e Brito e não vê disposição da maioria da Câmara em isolar o PL. Para esse grupo, seria melhor fazer um arranjo que contemple todos os principais partidos em vez de dividir a Casa em uma disputa em que o PT poderia ficar do lado perdedor.

