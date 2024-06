A- A+

parlamentares Congresso: saiba quem são os cem parlamentares mais influentes Puxada pelo PT, que liderou a lista do Congresso com 21 nomes, relação elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar tem preponderância da base governista

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (28) feito no Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), realizado periodicamente desde 1994, aponta quem são os parlamentares mais influentes do país entre os 513 deputados federais e 81 senadores em mandato no mês de junho — assim, não estão incluídos na lista aqueles que se licenciaram para ocupar cargos nos Executivos federais, estaduais ou municipais, por exemplo.

Entre os cem nomes eleitos pelo órgão, aparecem nomes de peso à direita e à esquerda, como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL- SP) — a relação completa está ao fim da matéria.

O Diap considera como "cabeças" do Congresso Nacional os políticos que reúnem qualidades como "capacidade de conduzir debates, negociações, votações, movimentos e formulações", seja "pelo saber" ou pelo "senso de oportunidade".

O órgão também destaca a capacidade de "leitura da realidade" e "facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão".

Entre os cem congressistas mais influentes, há 69 deputados federais e 31 senadores — proporcionalmente, portanto, o Senado leva vantagem. Desses, 24% são novos em relação aos “Cabeças” de 2023.

Com o PT à frente, com 21 nomes, a base governista tem o apoio de 76 "cabeças", contra 16 vinculados à oposição. Segundo partido com mais representantes na lista (12), o PL puxa o time dos deputados do Planalto no Congresso. Outros oito são de partidos neutros ou não têm sigla.

O Sudeste é a região com mais parlamentares na relação elaborada pelo Diap, com 39 nomes. Na sequência, vêm Nordeste (38), Norte (10), Sul (8) e Centro-Oeste (5). Já no ranking dos estados que lideram é São Paulo, com 17 congressistas — todos deputados —, seguidos por Rio de Janeiro (13) e Minas Gerais (9).

Os cem parlamentares mais influentes

Em ordem alfabética

Deputada Adriana Ventura (Novo-SP) Deputado Aécio Neves (PSDB-MG) Deputado Afonso Motta (PDT-RS) Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) Deputado Alencar Santana (PT-SP) Deputado Aliel Machado (PV-PR) Deputado Altineu Cortês (PL-RJ) Deputado André Figueiredo (PDT-CE) Senador Ângelo Coronel (PSD-BA) Deputado Antonio Brito (PSD-BA) Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) Deputado Arthur Lira (PP-AL) Deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE) Deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) Deputado Baleia Rossi (MDB-SP) Senador Beto Faro (PT-PA) Deputada Benedita da Silva (PT-RJ) Deputada Bia Kicis (PL-DF) Senador Carlos Portinho (PL-RJ) Deputado Carlos Zarattini (PT-SP) Senador Ciro Nogueira (PP-PI) Senador Confúcio Moura (MDB-RO) Deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) Senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) Deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) Senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Deputado Doutor Luizinho (PP-RJ) Deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Senador Eduardo Braga (MDB-AM) Senador Eduardo Gomes (PL-TO) Senador Efraim Filho (União Brasil-PB) Senadora Eliziane Gama (PSD-MA) Deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) Deputada Erika Hilton (PSOL-SP) Deputada Erika Kokay (PT-DF) Deputado Eunício Oliveira (MDB-CE) Deputado Felipe Carreras (PSB-PE) Deputado Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE) Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Deputado Gervásio Maia (PSB-PB) Deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) Deputado Guilherme Boulos (PSol-SP) Deputado Hugo Leal (PSD-RJ) Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) Senador Humberto Costa (PT-PE) Deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Senador Jaques Wagner (PT-BA) Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) Deputado José Guimarães (PT-CE) Deputado Júlio Lopes (PP-RJ) Senador Laércio Oliveira(PP-SE) Deputado Lincoln Portela (PL-MG) Deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) Deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) Deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) Deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) Deputado Luiz Gastão (PSD-CE) Deputada Luiza Erundina (PSol-SP) Deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) Deputada Maria do Rosário (PT-RS) Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) Deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) Deputado Odair Cunha (PT-MG) Senador Omar Aziz (PSD-AM) Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) Senador Otto Alencar (PSD-BA) Deputado Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ) Deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) Deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Senador Paulo Paim (PT-RS) Deputado Pedro Lupion (PP-PR) Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) Senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil -TO) Senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) Senador Renan Calheiros (MDB-AL) Deputada Renata Abreu (Podemos-SP) Deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Senador Rogério Carvalho (PT-SE) Deputado Rogério Correia (PT-MG) Senador Rogério Marinho (PL-RN) Deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB) Deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA) Deputado Rui Falcão (PT-SP) Deputada Tabata Amaral (PSB-SP) Senadora Tereza Cristina (PP-MS) Deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE) Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) Senador Wellington Fagundes (PL-MT) 95. Deputado Wellington Roberto (PL-PB) 96. Senador Weverton Rocha (PDT-MA) Deputado Zé Neto (PT-BA) Deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) Deputado Zeca Dirceu (PT-PR) Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA)

