Coordenador político de Marçal ocupou cargo na prefeitura de Nunes até esta quarta

O responsável pela área de coordenação política da campanha de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo ocupava até esta quarta-feira (21) um cargo na gestão Ricardo Nunes (MDB). Wilson Pedroso Junior, conhecido como Wilsinho, entrou na equipe do empresário no início de agosto e, anteriormente, participava da campanha do atual prefeito.

Pedroso era parte do conselho de administração da SPObras, empresa da prefeitura vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e recebia uma remuneração mensal de R$ 6.000 pelo cargo.

Foi nomeado para a posição em janeiro de 2019 pelo então prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo ele, a saída do cargo estava "previamente acordada".

A prefeitura de São Paulo foi questionada na terça-feira (20) sobre o cargo do coordenador de Marçal.

No Diário Oficial do município desta quarta (21) foi publicada uma portaria assinada pelo secretário de governo, Edson Aparecido, que cessou a nomeação.

Segundo o poder municipal, a última reunião da qual Pedroso participou foi realizada no mês passado.

— O Conselho de Administração da SPObras informa que realiza reuniões apenas uma vez por mês.

A última ocorreu em 30 de julho. A saída do conselheiro citado pela reportagem será comunicada na próxima reunião, marcada para 27 de agosto — diz a prefeitura, em nota.

Procurado, Wilson afirmou por meio de nota que a saída estava combinada.

"Fui convidado para atuar como conselheiro pelo prefeito Bruno Covas, uma decisão que reflete meu histórico de experiência em gestão pública. Ao longo dos anos, mantive uma colaboração contínua e construtiva. Minha saída do conselho já estava previamente acordada e se concretizou hoje, conforme esperado", disse Pedrosa, por meio da assessoria de imprensa de Pablo Marçal.

"É importante ressaltar que essa decisão foi tomada em conformidade com os prazos estabelecidos, devendo ocorrer até a data da reunião mensal programada para o final do mês. Além disso, a equipe da campanha do PRTB estava plenamente ciente da minha situação profissional no momento em que aceitei o convite para integrar o time do Pablo Marçal", finalizou o coordenador.

Como membro do conselho da SPObras, ele participava de encontros que aprovavam o fluxo de caixa e os projetos na qual a companhia estava envolvida.

A empresa é responsável, por exemplo, pelo programa de requalificação da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul.

Ao todo, são oito conselheiros nomeados para a função. Wilson tinha como colegas figuras como Fernando Padula Novaes, secretário municipal de educação, e Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

Antes de entrar na campanha de Marçal, no início de agosto, Pedroso atuava como conselheiro de Nunes na campanha de reeleição do prefeito.

Trabalhou anteriormente na coordenação de campanhas dos tucanos João Doria e Bruno Covas e na eleição para o governo do estado de 2022, com Rodrigo Garcia.

Ele foi também chefe de gabinete de João Doria e Bruno Covas (PSDB) e subprefeito da Vila Prudente durante a gestão de Gilberto Kassab (PSD).

