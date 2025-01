Damares deve ser escolhida para comandar Comissão de Direitos Humanos do Senado

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) deverá ser escolhida para comandar a Comissão de Direitos Humanos da Casa Legislativa. O acordo foi fechado com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que deverá ser escolhido amanhã para comandar o Senado.

Ex-ministra de Direitos Humanos de Jair Bolsonaro, Damares é uma das vozes da direita no Senado.

De acordo com a senadora, a eleição deverá ser realizada na próxima terça-feira. Ela irá substituir Paulo Paim (PT-RS) no cargo. Apesar de ser bolsonarista, a parlamentar declarou que tentará fazer uma gestão de consenso e elogiou a condução de Paim no colegiado. Entre os principais temas da comissão estará os direitos do idoso, segundo Damares.

— Na distribuição por proporcionalidade para os partidos coube ao Republicanos a Comissão de Direitos Humanos. O partido entende que eu teria o melhor perfil para presidir a comissão. Parece que vai ser terça-feira a escolha dos presidentes (das comissões). Estou lá indicada, com vontade e querendo — disse Damares ao GLOBO.

Além da ex-ministra, Alcolumbre também fez aceno ao bolsonarismo ao ter Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como presidente da Comissão de Segurança Pública. O PL de Bolsonaro também indicará a primeira vice-presidência, com Eduardo Gomes (TO), e a Comissão de Infraestrutura, com Marcos Rogério (RO).

Por sua vez, o PT terá Humberto Costa (PE) na segunda vice-presidência e os senadores Fabiano Contarato (ES) e Teresa Leitão (PE) nas comissões de Meio Ambiente e Educação respectivamente.

Veja também