De Madonna à Casca de Bala: veja nomes de candidatos que devem aparecer nas urnas nas eleições

De super-herói a princesa da Disney, candidatos registraram nomes de urna diferentes para tentar se diferenciar nas eleições deste ano.



A criatividade não tem limite e os brasileiros capricharam mais uma vez no nome de candidatura escolhido. Na ampla lista, tem gente usando nome de super-herói, celebridade e até princesa da Disney.

A Lei eleitoral garante ao candidato o direito de escolher como será identificado na urna pelo número da candidatura e o nome escolhido, que terá que ter no máximo 30 caracteres. Pelas regras, o nome não pode estabelecer dúvida quanto à identidade do concorrente, não pode atentar contra o pudor, além de outras regras.

Hit das redes sociais, a música "Casca de Bala", termo carinhoso para se referir àquela pessoa que está sempre ao seu lado, já foi parar nas urnas. Candidata a vereadora por Rio Branco, Luci de Almeida escolheu ser identificada como "Luci Casca de Bala" nas urnas.

Há, ainda, uma legião de candidatos identificados com nome de super heróis. O eleitor terá a opção de votar, por exemplo, no "Wolverine Pernambuco", "Zé Carlos Wolverine", "Wallace Batman", "Sargento Hulk", "Alcides Batman" e "Cris Mulher Maravilha".



No mesmo universo fantasioso, alguns candidatos resolveram homenagear personagens da Disney, como a Edilene Coelho, que escolhei ser chamada de "Lene Frozen".

Para os fãs de pop, temos a opção da "Rayelle Britney" e até a "Edna Madonna".

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu mais de 450 mil pedidos de candidaturas, sendo 15 mil para prefeito e 424 mil para vereador. Todos os candidatos aptos a concorrerem podem escolher o nome que aparecerá nas urnas em 6 de outubro.

