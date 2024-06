A- A+

câmara Deputada petista mostra a língua a colega bolsonarista em debate sobre PL Antiaborto Carol Dartora, deputada do Partido dos Trabalhadores, reagiu a discurso de Coronel Chrisóstomo a favor de projeto de lei que equipara o aborto depois da 22ª semana de gravidez a homicídio

A deputada federal Carol Dartora (PT-PR) reagiu de uma forma incomum no plenário da Câmara dos Deputados, ao mostrar a língua para um colega. Durante o discurso de Coronel Chrisóstomo (PL-RO) a favor da PL Antiaborto, que equipara o aborto depois da 22ª semana de gravidez a homicídio, a parlamentar se aproxima e faz o gesto.

Em um discurso na tribuna, Chrisóstomo gritava para mulheres "com útero e sem útero".

— Falo para a mulher portadora de útero, porque tem várias mulheres que não têm útero. Que eram homens, passaram a ser mulher. Não têm útero. Essa mulher tem que defender também o PL 1.904/2024 — ”, declarava Chrisóstomo.

Neste momento, a petista aparece atrás de Chrisóstomo mostrando a língua. O deputado de Rondônia chamou a ação de "ato obsceno" e atacou a colega. "É assim que os esquerdistas agem quando estão sendo confrontados", e completou afirmando atitude era "inadmissível".

É assim que eles agem! pic.twitter.com/foqfOErbyL — Coronel Chrisóstomo (@DepChrisostomo) June 20, 2024

Na manhã desta quinta-feira, Dartora reagiu ao colega de Casa com uma postagem nos stories do Instagram. "Quê meu anjo?" Maluca!? Não 'vamo' deixar nenhum macho ferrar nosso psicológico...", publicou a parlamentar, com o funk "De 10 mulher 11 é maluca" como trilha sonora.

