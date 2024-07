A- A+

ELEIÇÕES Deputado aliado de Bolsonaro monta chapa em Belém com nora e apoio de Michelle PL optou por uma chapa pura após enfrentar dificuldades de construir aliança com outros partidos que estavam no xadrez político

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA), candidato bolsonarista na disputa pela prefeitura de Belém, oficializou a médica Tatiane Coelho como candidata a sua vice-prefeita. A médica, que é nora do deputado, conta com o apoio explícito da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Tatiana também é do PL e é casada com o deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), filho de Éder Mauro. Após a oficialização de Tatiana na chapa, o delegado compartilhou pelas redes sociais um vídeo em que Michelle reforça o apoio à candidata.

"Há poucos dias, estive aqui com vocês e vi que Belém está sedo maltratada. O povo precisa de alguém que cuida da cidade com o olha carinhoso e materno, um olhar feminino, um olhar especial que nós mulheres temos. Que tenha cuidado especial pela saúde e pelo bem-estar dos belenenses. Eu tenho certeza de que Doutora Tatiane e nosso querido Éder Mauro são essas pessoas que cuidarão muito bem de Belém", diz a ex-primeira-dama.

Michelle comanda o PL Mulher e tem se dedicado desde o ano passado a viabilizar candidaturas de mulheres para as eleições de 2024.

O PL optou por uma chapa pura após enfrentar dificuldades de construir aliança com outros partidos que estavam no xadrez político. Nesse contexto, Tatiane ganhou força após Michelle sinalizar que gostaria que fosse uma mulher ocupando a posição de vice na chapa. A ex-preimeira-dama tem insistido com aliados o objetivo de montar chapas com mulheres competitivas para fortalecer o PL Mulher no estado. Originalmente, a ideia era uma composição com outros partidos, com uma vice mulher e evangélica, o que acabou não sendo possível.

Além de Éder, estão na disputa o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSol), que tem o apoio do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, e Igor Normando, do MDB, que conta com o apoio do governador do estado, Helder Barbalho.

Há ainda Tiago Araújo (Republicanos), Jefferson Lima (Podemos), Everaldo Eguchi (PRTB), Wellingta MacÊdo (PSTU) e Italo Abati (Novo).

O PL aposta em Michelle e no deputado federal Nikolas Ferreira para alavancar candidaturas no partido pelo país. Os dois foram escalados para integrar a força-tarefa do PL nas eleições municipais com a meta de eleger cerca de mil prefeitos pelo Brasil.

Para isso, Nikolas e Michelle, duas das figuras mais populares do partido, vão participar de gravações com candidatos às câmaras de vereadores e postulantes à administração dos municípios. É esperado que os dois possam emprestar a imagem a pelo menos 2 mil candidatos cada um.

