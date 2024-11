A- A+

BRASIL Deputado federal Mário Frias é internado em SP com trombose arterial; quadro é estável Ex-ator permanecerá nos próximos dias em observação no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília

Leia também

• Mario Frias repassa verbas da cota parlamentar para diretor de filme sobre Bolsonaro

O deputado federal Mário Frias foi internado em Brasília para tratar uma trombose arterial em membro inferior. O ex-ator deu entrada na noite desta quarta-feira no Hospital Santa Lúcia Sul, onde ficará em observação nos próximos dias para investigar o quadro. O estado de saúde do parlamentar é estável.

A internação foi divulgada pela equipe do deputado, em nota nas redes sociais.

"A equipe do Deputado Federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde as 18h de hoje, 06 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial em membro inferior", diz a nota.

A equipe do deputado agradeceu o trabalho de Rafael Silva Cortes, médico responsável pelo cuidado cardiológico desde o início do tratamento, e as orações de apoiadores.

"Informamos que o estado de saúde do Deputado Mario Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico", detalha o comunicado.

Veja também

Câmara dos Deputados CCJ, orçamento, vaga na Mesa Diretora: o quebra-cabeça de Motta para acomodar União Brasil e PSD