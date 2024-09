A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli anulou todas as decisões da Operação Lava Jato contra o ex-presidente da construtora OAS José Adelmário Pinheiro Filho, o Leo Pinheiro.

"Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual", escreveu o ministro em determinação assinada em 25 de setembro.

