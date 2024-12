A- A+

DISTRITO FEDERAL Dino envia para a PGR representação contra emenda de R$ 10 milhões no DF Ministro do STF também intimou Nísia Trindade, para possível procedimento administrativo

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), enviou para a Procuradoria-Geral da República ( PGR) uma representação do Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC-DF) que aponta possíveis irregularidades em uma emenda de R$ 10 milhões para um hospital dos Distrito Federal. Dino ainda determinou a intimação da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A representação do MPC-DF foi apresentada em uma série de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) que tratam sobre emendas parlamentares, relatadas por Dino. O ministro ressaltou, contudo, que como podem ter "indícios de crimes" nos fatos relatos, o tema não pode ser discutido nessas ações.

Por isso, enviou o caso para a PGR, "a fim de que proceda como considerar cabível, no âmbito próprio". Da mesma forma, Nísia Trindade foi intimada "para proceder administrativamente como considerar cabível".

A representação também foi protocolada no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF), pedindo a suspensão dos pagamentos. A emenda é do deputado federal Alberto Braga (PL-DF) e foi destinada ao projeto A Tenda +, projeto de atendimento de saúde itinerante.

Para o Ministério Público de Contas, o projeto desrespeita os princípios "da eficiência, impessoalidade, economicidade e da legitimidade da despesa pública".

Alberto Fraga afirmou que o programa tem a "maior transparência possível":

— Eu acho que ele pode investigar à vontade É um projeto que atendeu 3.500 pessoas, com mais de 20 mil procedimentos. Um projeto que foi elogiado pelo governador do Distrito Federal, por todo mundo que compareceu. Isso ajuda a esvaziar as filas da rede hospitalar e está dentro da maior transparência possível. Para mim, não vejo nenhum tipo de problema ou constrangimento.

