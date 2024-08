A- A+

Eleições 2024 Eduardo Paes diz não se incomodar com rótulo de 'malandro' que adversários tentam atacar em campanha Prefeito que concorre à reeleição fez caminhada na Freguesia, na Zona Oeste do Rio

O prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou não se importar com a tentativa de adversários tentarem colar sua imagem a de “malandro”.

Em sua primeira peça publicitária no horário eleitoral gratuito na rádio e TV, Alexandre Ramagem (PL) fala que “todos os problemas da cidade têm a mesma origem: a malandragem”.

Durante o corpo a corpo com eleitores neste sábado na Freguesia, Zona Oeste do Rio, um ambulante falou a Paes que tinha montado sua barraca em sua homenagem.

Na estrutura metálica estavam penduradas camisas de Zé Pilintra vestido de branco e de chapéu panamá. A imagem da entidade da umbanda também é conhecida por representar os “malandros”.

Questionado se enxergava um viés religioso na crítica da “malandragem” assim como em 2020, o prefeito afirmou que “essa gente tenta se restringir está errada”. Naquele ano, durante o último debate do 2º turno, o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) afirmou que Paes ia à Sapucaí com o chapéu de “Zé Pilintra”.

"Essa cidade é de todos. Vamos continuar respeitando quem é de amém, de axé, de namastê, de shalom... O Rio é amplo, aberto e essa que gente tenta se restringir está errada e não representam todos os cariocas. Já vivemos isso com o Crivella, acho que ele (Alexandre Ramagem) é parecido nisso", disse Paes.

Perguntado se o rótulo da “malandragem” o incomodava, como resposta o prefeito colocou um óculos escuros de brinquedo e retrucou “Incomodou?” O acessório usado é o mesmo que viralizou há anos nas redes sociais com o meme da música “Turn down for what”.

Família dividida

No fim desta sexta-feira, o deputado estadual Jorge Felippe Neto (Avante) publicou um vídeo ao lado do governador Cláudio Castro (PL) defendendo a administração estadual.

Em seguida, Castro fala de programas estaduais em municípios, como o Samu e o segurança presente, criticou problemas de trânsito, e falou que “alguns ficam na internet bancando o influencer” e que “governar pegando empréstimo é mole”.

A postagem ocorre justamente no momento de maior atrito entre o prefeito Eduardo Paes e Castro, que apoia Ramagem.

Durante a campanha, Paes tem feito diversas críticas ao governo estadual e buscando reforçar a ligação entre seu adversário e Cláudio Castro. Segundo as pesquisas recentes, o governador é o padrinho mais rejeitado nesse pleito.

O deputado estadual que saiu em defesa de Castro é neto do vereador Jorge Fellipe (PP), que tem apoiado, no entanto, a candidatura de Paes. O prefeito esteve em um evento recente com o ex-presidente da Câmara pedindo votos a ele.

Questionado sobre o vídeo, Paes desacelerou nas críticas e disse que em caso de reeleição vai continuar trabalhando com Castro pelos interesses do Rio

"Tenho a honra de ter o apoio a Jorge Felippe. Tem ali uma rede de solidariedade a Cláudio Castro e entendo. Não faço ataques à incompetência do governador feliz, tanto que eu sempre preservei ele, mas infelizmente ele resolveu botar um candidato pra representá-lo nessa eleição, que ataca a gente pelos erros dele. A nenhum momento ninguém me viu ofendê-lo pessoalmente", afirmou.

