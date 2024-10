Eleições 2024: Raquel Lyra ressalta trabalho das forças operacionais de segurança

A- A+

Em entrevista coletiva à imprensa, no WA Hotel, em Caruaru, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), ressaltou o trabalho de segurança nas eleições municipais ao redor do Estado.

“Quero agradecer às forças operacionais de segurança de Pernambuco que garantiram uma das eleições mais tranquilas, com redução de 50% das ocorrências que aconteceram em 2020”, afirmou a governadora.

“Implementamos um efetivo maior, com investimento de R$ 6 milhões, com 30 mil lançamento para garantir a segurança na eleição. Fomos eficientes no trabalho, com prisões durante o processo eleitoral, mas com essa redução de 50%. Vamos trabalhar até quando as celebrações cessarem”, completou.

Raquel também celebrou o resultado do candidato apoiado por ela em Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB). Atual prefeito, ele foi reeleito ao cargo neste domingo (6), superando Zé Queiroz (PDT). “Foi o resultado do trabalho que fizemos ao longo dos últimos oito anos”, declarou.

