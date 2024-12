A- A+

PRESIDÊNCIA Exame de imagem mostra melhora condizente com 'ótimo estado' de Lula, diz boletim médico O exame foi realizado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libabês

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu nesta terça-feira, 31, exame de imagem e, de acordo com boletim médico divulgado no fim do período da manhã, a tomografia mostrou "importante reabsorção da coleção subdural", apresentando melhora progressiva condizente com o "ótimo estado" de Lula.

"O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim médico.

O exame foi realizado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libabês.

Lula precisou passar por dois procedimentos médicos na cabeça em dezembro, em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro.

Nesta terça, o Planalto divulgou uma primeira versão do boletim médico, posteriormente corrigida contendo mais termos técnicos.

As duas versões apontam para uma melhora do presidente.

Veja também

SANÇÃO Sancionado com vetos projeto que inclui produtores independentes no RenovaBio