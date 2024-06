A- A+

internação Garotinho é internado após sentir dores no peito, e cancela agendas Ex-governador do Rio fará exame de cateterismo

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), foi internado nesta segunda-feira pela manhã. De acordo com informações da sua mulher, a também ex-governadora Rosinha Garotinho, seu marido sofreu fortes dores no peito e foi levado ao hospital.



Garotinho cancelou agendas de hoje a amanhã, e deverá realizar um exame de cateterismo. Rosinha agradeceu o carinho e oração ao marido.

Veja também

Justiça Juiz federal considera taxa de uso de terrenos de marinha inconstitucional; entenda o caso