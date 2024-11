General preso pela PF disse em mensagem a Cid que conversou com Bolsonaro sobre trama golpista

A- A+

Leia também

• Suposto plano previa Heleno e Braga Netto no comando de "gabinete de crise" após morte de Lula

• Fuzis, artefato explosivo e envenenamento: "alto poderio bélico" em plano de kids pretos, aponta PF

• Operação da PF mira general da reserva que atuou no governo Bolsonaro; saiba quem são os alvos

Em mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid, o general da reserva Mário Fernandes afirmou que conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre supostas ações golpistas.



A mensagem é datada do dia 8 de dezembro de 2022, a mesma época em que, segundo as investigações, o ex-presidente vinha tratando das minutas de decretação do Estado de Sítio e Garantia da Lei e da Ordem (GLO) com os seus auxiliares nos Palácios do Planalto e Alvorada.

Fernandes foi o número dois da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro e chegou a ocupar interinamente o cargo de ministro.

Fernandes e Bolsonaro ainda não se manifestaram.

O general pressiona Cid a convencer o então presidente a agir antes que o comando do Exército seja transferido para os militares indicados pelo então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e que o movimento golpista se desmobilize.

Cid respondeu a ele que o Bolsonaro "está esperando, para ver os apoios que tem", segundo a PF.

"Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, porra, aí na hora eu disse, pô presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí depois meditando aqui em casa, eu queria que, porra, de repente você passasse pra ele dois aspectos que eu levantei em relação a isso. A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso pra ele, das duas uma, ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo", diz o general Mário Fernandes a Cid.

O tenente-coronel responde:

"“Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes. Ele espera, espera, espera, espera pra ver até onde vai, ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo tá curto, não dá pra esperar muito mais passar. Dia 12 seria... Teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada".

Veja também

BRASIL Diretor-geral da PF relata 'surpresa e indignação' de Lula após saber de plano de assassinato