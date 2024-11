General preso por trama golpista disse em áudio a Cid que Bolsonaro aceitou ''assessoramento''

A- A+

Em áudio interceptado pela Polícia Federal, o general Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência da República, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro "aceitou o nosso assessoramento".

Fernandes é apontado pela PF como o "ponto focal" entre o Planalto e os manifestantes acampados em frente ao Quartel General do Exército e o responsável pela elaboração do plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Força, Cid. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. Que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso pra ele", diz ele no áudio.

Em outro áudio que é parte da investigação, Fernandes reclamou que a maioria do Alto Comando do Exército não estava disposta a embarcar na trama golpista:

"Cinco não querem, três querem muito e os outros zona de conforto. Infelizmente. A lição que a gente deu para a esquerda é que o Alto Comando tem que acabar."

