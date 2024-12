Gleisi diz que vídeo divulgado pela Marinha é "um grave erro"

A- A+

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou nesta segunda-feira (02) o vídeo divulgado pela Marinha que traz uma mensagem indireta contra o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O vídeo divulgado pela Marinha é um grave erro. Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra. Também grave que o vídeo ofensivo seja divulgado no momento em que um ex-comandante da Marinha é indiciado por participar do plano de golpe de Jair Bolsonaro”, postou Gleisi, nas redes sociais.

No filme, são intercaladas imagens de integrantes das Forças Armadas em treinamentos e pessoas em momento de lazer.

No final, a gravação é encerrada com uma militar questionando: “Privilégios? Vem pra Marinha”. O material faz parte da celebração do Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de dezembro.

