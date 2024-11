A- A+

Política Governo Lula tenta afagar prefeitos eleitos e reeleitos com novo pacote Iniciativa seria anunciada, junto com novas obras do PAC, em fevereiro do próximo ano em uma reunião com os gestores municipais, garante o site da revista Veja

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anda estudando a realização, em fevereiro de 2025, de uma reunião com prefeitos eleitos e reeleitos este ano. A ideia seria anunciar um pacote de transferência de recursos da União aos municípios e também de novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação é do site da revista Veja deste domingo (24).

De acordo com o site de notícias, a iniciativa “será uma espécie de afago da gestão petista aos novos mandatários, muitos deles ligados a legendas adversárias do presidente, as maiores vencedoras da corrida municipal deste ano”.

André Ceciliano, que vai reassumir o cargo de secretário de Assuntos Federativos do governo Lula, fez uma previsão do quórum para o encontro de Lula com os gestores municipais. “A previsão é que a gente receba cerca de 20 mil pessoas para esse evento em Brasília. O presidente sempre foi municipalista. E continuará sendo, independentemente do resultado das últimas eleições”, afirmou.

Ceciliano, mesmo sem ter sido oficializado no cargo, já começou a trabalhar. Nesta semana, ao lado de Padilha – responsável pela indicação dele e de quem será subordinado – participou de um encontro com prefeitos promovido pela Caixa Econômica e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. O evento serviu para tratar de realização de parcerias em projetos de infraestrutura, saneamento e habitação, além de repasses da União.

Ceciliano ocupava o cargo de secretário de Assuntos Federativos até junho, quando pediu exoneração para tentar concorrer a vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) nas eleições do Rio. Ele, porém, não teve sucesso, já que Paes escolheu um nome de seu próprio partido para a vaga. O ex-presidente da Alerj passou então a trabalhar na campanha do seu filho em Paracambi (RJ), onde Andrezinho Ceciliano (PT) foi eleito prefeito.

