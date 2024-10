A- A+

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA FEDERAL Hugo Motta e Elmar usam campanhas no 2º turno para atrair aliados na disputa pelo comando da Câ Candidato do Republicanos acenou ao MDB e foi conversar com governador do Pará

Os candidatos à sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aproveitaram o final de semana do segundo turno das eleições municipais para fazer acenos aos partidos. De olho nos votos para comandar a Casa, os líderes do Republicanos, Hugo Motta (PB), e do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), fizeram cálculos nessa reta final dos pleitos municipais para se beneficiarem em Brasília.

Motta viajou no sábado para Belém e participou da comemoração do aniversário do senador Jader Barbalho (MDB). Também participaram do encontro o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro das Cidades, Jader Filho, ambos filhos do senador e também filiados ao MDB.



O líder do Republicanos foi acompanhado de Lira e do presidente do PP, Ciro Nogueira, dois de seus principais padrinhos. Na próxima terça, o Republicanos e o PP vão fazer um evento de lançamento da candidatura de Motta.

Assim como o candidato do Republicanos, Elmar e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), que também deseja concorrer à chefia da Câmara, almejam o apoio do MDB, mas a legenda tem sinalizado favoravelmente à Motta. O líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), é próximo do líder do Republicanos.

Apesar de manterem suas candidaturas, Elmar e Brito dizem que vão se unir futuramente contra o outro candidato.

No domingo da eleição, o deputado do Republicanos acompanhou os candidatos apoiados por ele na Paraíba. Ele e o líder da maioria no Congresso, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), estiveram juntos do prefeito Cícero Lucena (PP-PB), que foi reeleito em João Pessoa.

Na capital paraibana, Motta minimizou a relação entre as eleições municipais e o processo de sucessão na Câmara.

– A interferência das eleições municipais na eleição da Câmara não é um fator decisivo, até porque a configuração da Câmara já está montada – disse ao acompanhar Lucena.

Motta também foi para Campina Grande, onde seu aliado Johnny Bezerra (PSB), também do grupo do governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), perdeu para o atual prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Na semana passada, Motta esteve no Mato Grosso do Sul e foi recebido pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e pela bancada de deputados federais do estado. Integrantes do PSDB no estado dizem que há uma tendência de apoiar Motta, mas outra ala do partido minimizou o encontro e avalia que a sigla tem compromisso de apoiar Elmar.

Elmar longe de Camaçari

No dia do segundo turno, o líder do União Brasil esteve longe da Bahia, sua base eleitoral, e preferiu acompanhar a votação da eleição em Goiânia. A única cidade baiana a ter segundo turno foi Camaçari, onde Caetano (PT) venceu Flávio (União Brasil).

Apesar de Flávio ser do partido de Elmar, o líder do União também quer o apoio do PT na disputa pela presidência da Câmara e ele esteve ausente da campanha da cidade no segundo turno. A eleição na cidade teve intensa participação de ACM Neto, vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador.

Já Elmar preferiu acompanhar o presidente do partido, Antonio Rueda, e foi para Goiânia, onde Sandro Mabel (União Brasil), candidato do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), ganhou do bolsonarista Fred Rodrigues (PL). Nesse segundo turno, o PT declarou neutralidade, mas uma ala do partido deu apoio a Mabel nos bastidores.

Elmar também esteve junto com Brito em Fortaleza há duas semanas e ambos participaram de um evento de Evandro Leitão (PT), que derrotou André Fernandes (PL). A ida de Elmar contrariou a posição da maior parte do União Brasil no Ceará, que apoiou o candidato bolsonarista. Por sua vez, o PSD de Brito apoiou o petista desde o primeiro turno e indicou a deputada estadual Gabriella Aguiar como vice.

Diferente dos outros dois candidatos, Brito não acompanhou de perto a eleição em nenhuma cidade no dia do segundo turno. Ele esteve em Salvador concentrado em consolidar o saldo do PSD após o resultado final da eleição. Apesar disso, o deputado participou três vezes de eventos em Camaçari no segundo turno, onde apoiou o candidato do PT.

