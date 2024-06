Ibaneis cogita fazer 'dobradinha' com Michelle Bolsonaro para o Senado em 2026

A- A+

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que pode fazer uma "dobradinha" para o Senado, em 2026, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também cogita se candidatar ao cargo. Em entrevista à rádio Mix FM de Brasília, Ibaneis afirmou que tem conversado sobre a possibilidade com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

O chefe do Executivo do DF vê com bons olhos a possibilidade de ser o segundo nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições.

— Seria uma grande convergência. Ela (Michelle) tem o voto ideológico e eu tenho outro tipo de voto, que é o de quem gosta do que estamos realizando. Acho que seria uma junção muito boa para o Distrito Federal. Teríamos condições de fazer as duas vagas para o Senado — afirmou à rádio.

A possibilidade de Ibaneis ser o segundo candidato dos bolsonaristas ao Senado, porém, esbarra na disputa pela sua própria sucessão no governo do DF. Ibaneis já declarou que a sua vice, Celina Leão, será sua candidata. Em paralelo, o bolsonarista Izaci Lucas (PL) também deseja o cargo e conta com o apoio de Jair Bolsonaro e da direção do PL.

Em relação a estes impasses na direita, o governador pregou o discurso de união entre os partidos para eleger o número máximo de cadeiras.

— Se conseguirmos unir o grupo da direita, só na chapa majoritária, teremos seis vagas, temos a questão garantida — disse em referência aos dois senadores, presidente e vice, além de governador e vice que serão eleitos em 2026.

