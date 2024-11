A imprensa internacional repercutiu, nesta quinta-feira, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 36 aliados por tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, também foram indiciados os os ex-ministros Braga Netto (Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa).

"Polícia brasileira indicia ex-presidente Bolsonaro e assessores em suposta tentativa de golpe de 2022", publicou o jornal americano Washington Post. O texto da agência de notícias Associated Press. A matéria explica ainda que as conclusões da PF serão entregues ao Supremo Tribunal Federal que as encaminhará ao Procurador-Geral, Paulo Gonet.